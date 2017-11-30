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Политика

Псковские эсеры решили поддержать проект областного бюджета на 2018 год

Псковские справедливороссы решили поддержать в первом (основном) чтении проект бюджета региона на 2018 и плановый период 2019-20 годов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня в ходе сессии областного Собрания заявила лидер фракции эсеров в областном Собрании Наталия Тудакова.

«Всем понятно, что представленный бюджет сложный, непростой, что администрации и депутатом предстоит ещё много работать… Но «Справедливой России» импонирует взятый администрацией курс на снижение госдолга, ведётся большая работа по сохранению госпредприятий, а значит - рабочих мест на территории области…», - отметила Наталия Тудакова.

В результате, отметила она, фракция приняла решение поддержать бюджет.

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