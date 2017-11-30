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Экономика

Псковские коммунисты отказались голосовать за областной бюджет, потому что их коллеги в Госдуме не одобрили федеральный

Коммунисты в Псковском областном Собрании отказались голосовать за проект бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, потому что их однопартийцы в Государственной Думе не поддержали бюджет страны. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 15-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 30 ноября.

«Вот говорят – бюджет социальный, но мы видим, как тяжело выполняются социальные обязательства в этом году, и будет не лучше», - заявил лидер фракции КПРФ в облсобрании Пётр Алексеенко.

Далее он сообщил, что у КПРФ есть программа, как увеличить государственный бюджет, но она на федеральном уровне принята не была.  «Даже закон о внедрении прогрессивной школы налогообложения не был принят», - возмутился Пётр Алексеенко. По его данным, в прошлом году страна продала ресурсов – нефти, газа и так далее - на 20 трлн рублей нефти газа, а бюджет страны поступили только 8. «Остальное ушло в оффшоры, в карманы олигархов», - заверил псковский коммунист. 

«Фракция КПРФ не проголосовала бюджет в Государственной Думе и у нас не понимается рука проголосовать», - в итоге заявил он, но отметил, что коммунисты готовы работать в согласительной комиссии над проектом бюджета перед вторым чтением.

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