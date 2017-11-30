0
16:43
Александр Котов о бюджете-2018: Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что выполним все социальные обязательства
16:41
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
15:47
На 5,1% вырастут взносы на капитальный ремонт в следующем году в Псковской области
15:36
Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
15:06
Бюджет Псковской области на 2018 год принят в первом чтении
13:51
Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания проект бюджета на 2018 год
13:01
Неэффективные налоговые льготы отменят в Псковской области
Еще новости
Экономика

Бюджет Псковской области на 2018 год принят в первом чтении

Бюджет Псковской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  принят в первом чтении, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 30 ноября.

Депутаты регионального парламента утвердили главный финансовый документ области 34 голосами «за».  Шесть парламентариев были против, один -  воздержался.

Напомним, что доходы региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 году - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов о бюджете-2018: Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что выполним все социальные обязательства
30 ноября 2017
Александр Котов о бюджете-2018: Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что выполним все социальные обязательства
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
30 ноября 2017
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
На 5,1% вырастут взносы на капитальный ремонт в следующем году в Псковской области
30 ноября 2017
На 5,1% вырастут взносы на капитальный ремонт в следующем году в Псковской области
Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
30 ноября 2017
Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году
Бюджет Псковской области на 2018 год принят в первом чтении
30 ноября 2017
Бюджет Псковской области на 2018 год принят в первом чтении
Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания проект бюджета на 2018 год
30 ноября 2017
Михаил Ведерников представил депутатам областного Собрания проект бюджета на 2018 год 1
Неэффективные налоговые льготы отменят в Псковской области
30 ноября 2017
Неэффективные налоговые льготы отменят в Псковской области
Продукция псковской фабрики «Славянка» вошла в ТОП-10 в России по версии Минпромторга
29 ноября 2017
Продукция псковской фабрики «Славянка» вошла в ТОП-10 в России по версии Минпромторга 1

Идет загрузка...