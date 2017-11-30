Бюджет Псковской области на 2018 год принят в первом чтении

15:06, 30 ноября 2017, ПАИ

Бюджет Псковской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят в первом чтении, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковского областного Собрания 30 ноября.

Депутаты регионального парламента утвердили главный финансовый документ области 34 голосами «за». Шесть парламентариев были против, один - воздержался.

Напомним, что доходы региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно. Налоговые и неналоговые поступления в 2018 году ожидаются в размере 17,15 млрд рублей, в 2019 году - 17,55 млрд рублей и 18,02 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, запланированы безвозмездные поступления из федерального бюджета – на 2018 год первоначально обозначена сумма 6,9 млрд рублей, однако эта цифра не окончательная. В связи с тем, что сначала из федерального бюджета распределяется только часть целевых межбюджетных трансфертов, в течение следующего года объём субсидий увеличится на 2,13 млрд рублей.

Расходы областного бюджета в следующем году ожидаются в размере 24,41 млрд рублей, в 2019 – 23,7 млрд рублей, в 2020 году – 23,87 млрд рублей. В 2018 году дефицит составит 365 млн рублей - это 2,1% от общего объема доходов бюджета. В последующие два года бюджет планируется профицитным.