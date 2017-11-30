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Политика

Алексей Севастьянов коммунистам в Псковском облсобрании: Вы как Ленин на бревне висите

«Вы как Ленин на бревне висите: не голосуете за бюджет, но потом весь год просите и просите», - заявил депутат от «Единой России» Алексей Севастьянов членам фракции КПРФ в Псковском областном Собрании, которые отказались голосовать за главный финансовый документ региона. Об этом с 15-й сессии облсобрания, которая проходит сегодня, 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Единоросс призвал представителей КПРФ «взять самоотвод» из согласительной комиссии по бюджету. «Люди не хотят, а мы заставляем их работать!» - возмутился он.

Перед этим выступил коммунист Виктор Дуля, который заявил, что это партия знает, где нужно искать деньги.  «По прошлым годам Медведев [председатель правительства РФ] откровенно заявлял, что денег нет, так что как хотите - так и выживайте. Он вынудил и губернатора выступить с рекомендацией затянуть пояса. Мы выразили недоверие и оказались правы: деньги-то есть, мы показывали источники доходов», - сказал он.

Коммунист предложил коллегами по Собранию пересмотреть соглашение с Министерством финансов и размер дотаций, «чтобы мы могли не просто выживать, а чтобы мы начали своё собственное производство, помогли сельскому хозяйству, чтобы мы смело в следующем году могли голосовать за бюджет, как за бюджет развития, а не бюджет стагнации».

Алексей Севастьянов предложил коммунистам всё же проголосовать за бюджет и в этом году. В рамках его подготовки ко второму чтению, показать, где же взять денег и «набросать» письмо в Минфин.

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