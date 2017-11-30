Андрей Турчак рассказал депутатам о перспективах пополнения бюджета Псковской области

15:01, 30 ноября 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак рассказал депутатам Псковского областного Собрания о перспективах пополнения регионального бюджета, и призвал их «вне зависимости от политической принадлежности» поддержать в первом чтении главный финансовый документ Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 15-й сессии регионального парламента 6-го созыва.

По словам сенатора, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников «провел огромнейшую работу в Минфине». «На фоне других субъектов Псковская область получает достаточно большие средства», - заверил он.

Андрей Турчак рассказал, что будет продолжена работа по замещению коммерческих кредитов региона бюджетными. «Наша задача – за три года объем долга сбалансировать», - подчеркнул он. По его словам, кредиты региона «могут и будут реструктуризированы на 12 лет».

Член Совета Федерации также добавил, что область получит на 2018 год дополнительно 1,2 миллиарда рублей от Министерства сельского хозяйства, средства на расселение ветхого жилья в рамках перезапущенной федеральной программы, более 130 миллионов рублей по проекту «Городская среда».

Отдельно Андрей Турчак остановился на теме «огромной демографической программы» стоимостью в 450 миллиардов рублей, озвученной накануне президентом РФ Владимиром Путинным. «Наша задача - чтобы была отдельная строчка по Псковской области», - отметил он.

В рамках программы будут, в том числе, выделяться средства на создание ясельных групп в детсадах, ремонт детских поликлиник и больниц. «Надо всем фракциям собраться подготовить заявки и вовремя их подать. Будем работать, чтобы напротив Псковской области появились конкретные цифры и по этому направлению», - заявил сенатор.

Он выразил уверенность, что регион найдет возможность в порядке софинансирования поддержать и социальную ипотеку под 6% годовых. Кроме того, по его слвоам, в 2018 году в Псковской области будут осуществляться выплаты маткапитала за третьего ребенка.

«Никакой катастрофы нет, - заверил он. - Поддержка региона и врио губернатора на всех уровнях и во всех министерствах обеспечена». «Главный вопрос – консолидация всех фракций. Губернатору надо помочь, для него это первый бюджет», – резюмировал он.