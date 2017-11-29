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9 месяцев условно получил великолучанин за управление автомобилем в нетрезвом виде

9 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года получил великолучанин в качестве наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в июне сотрудники ДПС ГИБДД  ОМВД России по городу Великие Луки на проспекте Гагарина остановили автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что управлял иномаркой 48-летний безработный, ранее судимый горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проведенная проверка показала, что в феврале 2017 года мужчина уже был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев и подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. 

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