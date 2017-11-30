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Общество

Депутаты расширили полномочия госкомитета Псковской области по ЖКХ

На сессии 30 ноября депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект предусматривает наделение комитета полномочиями по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе, недопуска подрядной организации к проведению таких работ.

Также комитет будет определять невозможность и необходимость оказания услуг, порядок представления собственникам предложений о сроке начала капремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования.

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