Депутаты расширили полномочия госкомитета Псковской области по ЖКХ
На сессии 30 ноября депутаты Псковского областного Собрания поддержали внесение изменений в региональный закон об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Законопроект предусматривает наделение комитета полномочиями по установлению фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества, в том числе, недопуска подрядной организации к проведению таких работ.
Также комитет будет определять невозможность и необходимость оказания услуг, порядок представления собственникам предложений о сроке начала капремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования.