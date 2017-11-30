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Общество

В Псковской области упростили процедуру подачи документов для признания малоимущими

В Псковской области изменен порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое решение сегодня, 30 ноября, депутаты Псковского областного Собрания приняли на 15-й сессии регионального парламента.

Также они внесли изменения статью 3 Закона Псковской области «О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также о порядке определения общей площади предоставляемого жилого помещения и установлении периода, предшествующего предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях, предусмотренных статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации».

В закон внесены изменения, в соответствии с которыми гражданам больше не нужно будет предоставлять свидетельство о браке, о рождении, а также документ о составе семьи. Документы запрашиваются через межведомственно взаимодействие. Таким образом, для граждан упрощается процедура подачи документов.

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