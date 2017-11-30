Внесены поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове

16:03, 30 ноября 2017, ПАИ

Поправки в документы об утверждении охранных зон трёх объектов культурного наследия в Пскове приняты на сессии Псковского областного Собрания 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В поддержку законопроектов высказались 38 парламентариев.

Депутаты, в частности, поддержали внесение изменений в приложение 1 к постановлению областного Собрания депутатов «Об утверждении границ объединенной зоны охраны, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон объектов культурного наследия регионального значения». Поправки связаны с ошибками при кадастровом учёте.

Отметим, что изменения коснутся зданий на улице Речной, 14 и 14а, дома на Рижском проспекте, 7.