В два раза увеличены штрафы за нарушение правил благоустройства в Псковской области

15:35, 30 ноября 2017, ПАИ

Штрафы за нарушение правил благоустройства в населённых пунктах Псковской области увеличены в два раза. Соответствующие изменения в региональный закон Об административных правонарушениях на территории Псковской области» утвердили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Накануне сессии на заседании профильных комитетов регионального парламента председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов сообщил, что ужесточение наказания является одним из условий для получения субсидий по программе «Городская среда».

В текущем году Псковская область является получателем этих субсидий, их общая сумма составила 130 млн рублей.