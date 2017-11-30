Турчак назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов Псковской области к 2020 году

15:36, 30 ноября 2017, ПАИ

Сенатор от Псковского областного Собрания депутатов, вице-спикер Совета Федерации и экс-губернатор Андрей Турчак сегодня на очередной сессии регионального парламента после утверждения в первом чтении бюджета на 2018 году и плановый период 2019-20 годов назвал параметры желаемой пропорции бюджетных и коммерческих кредитов региона, которые он рассчитывает совместно с врио губернатора Михаилом Ведерниковым добиться по результатам переговоров в правительстве РФ за 3 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак сказал: «Я считаю, что если мы выйдем на соотношение удельных весов бюджетных и коммерческих кредитов как 70 на 30, это будет решение вопроса. Мы сразу снизим расходы на обслуживание внешнего долга. К этому мы будем стремиться в рамках трёхлетки».

Помимо этого, он напомнил, что федеральное правительство приняло решение о расширении срока рассрочки бюджетных кредитов. «К 5 годам могут добавляться 7 по решению министерства финансов, итого 12 лет, — подчеркнул сенатор. — Это тот цикл, который позволит в целом ситуацию с внешним долгом стабилизировать. Конечно, всё будет зависеть от того, как будет развиваться экономика. Но, по крайней мере, это тот срок, за который с такой задачей можно справиться».

Также бывший губернатор Псковской области прокомментировал принятие депутатами в первом чтении проекта бюджета на 2018 год, который во-многом был подготовлен ещё его администрацией.

«Основные параметры утверждены. Бюджет-по прежнему — как в 2009 году, так и в 2017 году — остаётся социально направленным. Все обязательства, которые регион на себя брал, которые государство на себя берёт, они будут исполнены, — отметил Турчак. — Вы знаете, что регион получает дополнительные меры поддержки — это дотация более 1,5 млрд рублей, которая будет направлена на повышение заработной платы, выполнение «майских указов» в этой части. Дополнительные средства будут получены на замещение коммерческих кредитов. Пока это 0,5 млрд рублей, но работа с Министерством финансов ведётся, и эта сумма будет увеличена в начале 2018 года. Дальше ко второму чтению образована согласительная комиссия. Она доработает [параметры бюджета]».

Отдельно Турчак похвалил активную работу врио губернатора Михаила Ведерникова по привлечению дополнительных средств в областную казну: «Губернатор активно в этой работе участвует. Практически все министерства правительства Российской Федерации настроены на поддержку. В каких-то встречах мы принимаем участие совместно. Результат сегодня виден налицо: это дополнительная поддержка региона не только по линии Министерства финансов — это и Минстрой, и Министерство транспорта в части продолжения строительства путепровода [в Великих Луках — ПАИ], Северного обхода Пскова, реконструкции кампуса [ПсковГУ] на набережной реки Великой. Это всё объекты, которые будут реализованы в 2018 году».