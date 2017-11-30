Псковские депутаты поддержали инициативу алтайских коллег в части повышения требований к качеству негосударственной экспертизы
30 ноября депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», целью которого является повышение качества проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Эта инициатива принадлежит депутатам законодательного собрания Алтайского Края, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Накануне на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию его председатель Александр Братчиков пояснил, что законопроект предполагает повышение требований к качеству подготовки специалистов, которые занимаются негосударственной экспертизой объектов капитального строительства.