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Экономика

На 5,1% вырастут взносы на капитальный ремонт в следующем году в Псковской области

В следующем году в Псковской области взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов вырастут на 5,1%. В натуральном выражении плата за квадратный метр для домов без лифта увеличится на 32 копейки и составит 6 рублей 18 копеек, с лифтом - на 37 копеек до 7 рублей 21 копейки.

Соответствующий документ «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2018 год» был утверждён на сессии Псковского областного Собрания 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Перед голосованием депутат от «Яблоко» Лев Шлосберг спросил, какая сумма по итогам года получится за счёт повышения тарифа.

Председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов ответил, что плюсом удаться получить 2,5 млн рублей и эти деньги будут потрачены на ремонт многоквартирых домов.

 Депутат-коммунист Пётр Алексеенко выступил против увеличения платы, поскольку «положение Фонда капремонта это не улучшит, но станет фактором социального напряжения для населения».

«Всё равно это Фонд не спасёт. Надо помочь Фонту, чтобы квитанции во время платили. Опять 3-4 месяца квитанции нет, а  потом будет большая сумма», - заявил парламентарий.

В результате за представленный документ проголосовал 31 депутат, шестеро были против.

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