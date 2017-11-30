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Политика

Андрей Турчак: Количество партийных проектов «Единой России» сократится с 25 до 14

Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга в Пскове рассказал о планируемой ревизии партийных проектов, количество которых единороссы планируют сократить с 25 до 14. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в ответ на вопрос о перспективах партийных проектов «Единой России» Андрей Турчак заявил: «Пока мы говорим о едином подходе по укрупнению проектов. Многие из них пересекаются по отраслям. Вот есть проекты в области культуры: «Театры малых городов», «Театры - детям», «Сельские дома культуры». Безусловно, проекты мы будем укрупнять, учитывая, что по ним предусмотрено отдельное финансирование в федеральном бюджете».

«Мы предполагаем, что из 25 проектов, которые есть сейчас, останется порядка 14. Их проще администрировать. Останутся те проекты, которые пользуются наибольшей поддержкой наших граждан. Один из них - это проект «Городская среда», который активно реализуется в Псковской области: не только на территории областного центра, но и в районных центрах. По этому проекту область в следующем году получит более 130 млн рублей», - добавил Турчак.

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