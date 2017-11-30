За налаживание обратной связи между контрольно-счётными и правоохранительными органами проголосовали депутаты Псковского облсобрания

17:12, 30 ноября 2017, ПАИ

За налаживание обратной связи между контрольно-счётными и правоохранительными органами проголосовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Парламентарии поддержали внесение изменений в федеральный закон в части взаимодействия правоохранительных органов и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. В частности, предлагается ввести обязанность правоохранительных органов информировать о результатах рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом региона материалам.

Кроме того, предлагается в порядке, определяемом законами субъекта Российской Федерации, предоставить право представительным органам муниципальных образований заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов РФ о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Перед голосованием депутат-справедливоросс Наталья Тудакова напомнила коллегам, что несколько лет назад фракция «Справедливая Россия» выходила с идентичной инициативой. «Мы тогда говорили о том, что законодательство не содержит комплекса мер по предотвращению несоблюдения бюджетного законодательства, говорили, что у Счётной палаты нет должной взаимосвязи с правоохранительными органами. Если бы мы тогда проявили жесткость и вышли бы изменениями в федеральный закон, возможно, нам удалось бы предотвратить нарушения или вовремя возместить нанесенный бюджету ущерб», - прокомментировала депутат.