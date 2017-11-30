Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей

16:18, 30 ноября 2017, ПАИ

Посетители ярмарки «ART-ель» 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Псковская правда», во время ярмарки состоится акция Детского фонда «Стань Дедом Морозом».

Сотрудники фонда собирают открытки с новогодними желаниями детей из приютов, коррекционных школ, других детских учреждений. Каждый посетитель ярмарки сможет подойти к ёлке, изучить желания, выбрать открытку с желанием и исполнить его.

Подарки для детей с елки можно будет приносить в «Просторию» до 29 декабря.

Елку с детскими желаниями оформят мастера сети магазинов «Рукоделие». Выполненные вручную подарки для детей весь декабрь будут принимать сотрудники магазина, расположенного в цоколе дома №36 по улице Юбилейной.

Добавим, что мастера могут до 15 декабря подавать заявки на участие в ярмарке подарков ручной работы «ART-ель». Справки по телефону 7-911-388-05-40.