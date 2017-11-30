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Экономика

На укрепление российско-финских отношений благодаря открытию завода в Псковской области рассчитывает его директор

На укрепление российско-финских отношений благодаря открытию завода Nor-Maali  по производству лакокрасочных материалов в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области рассчитывает его директор Веса Тукиайнен. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил в своём вступительном слове во время церемонии открытия предприятия 30 ноября.

«Мы провели испытание российского сырья и полностью готовы к взаимодействию с российскими поставщиками. Надеемся, что наш проект будет поддерживаться на региональном и федеральном уровне. Пусть открытие завода послужит укреплению российско-финских отношений», - отметил Веса Тукиайнен

Директор группы компаний Nor-Maali Ларс Йохансен подчеркнул, что новое предприятие оснащено отличным оборудованием и лабораторией, поэтому будет производить продукцию высокого качестве. «К тому же завод построен в соответствии с нормами охраны труда персонала. Весь персонал - псковский. Это знак того, что Псковская область готова предоставлять инвесторам профессионалов», - добавил он. Все сотрудники прошли обучение в Финляндии, также финские специалисты приезжали в Псковскую область для передачи опыта.

В заключение Ларс Йохансен поблагодарил вице-спикер Совета Федерации, экс-губернатора региона Андрея Турчакая и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанное содействие. «Помощь, которую мы получили от администрации области, не имеет аналогов», - подытожил он.

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