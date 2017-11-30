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Андрей Турчак о «Моглино»: Наша задача была в том, чтобы любой инвестор смог начать тут строительство, словно воткнуть вилку в розетку

«Наша задача была в том, чтобы любой инвестор смог начать тут строительство, словно воткнуть вилку в розетку», - сказал член Совета Федерации Андрей Турчак на открытии завода финской компании «Нор-Маали» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Моглино», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для нас важно появление некоего якоря, как вот этот завод», - добавил он, отметив, что скоро в ОЭЗ начнет работу еще одно предприятие. Отдельные слова благодарности Андрей Турчак адресовал врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову: «За то, что он перехватил эту эстафетную палочку и поддерживает развитие особой экономической зоны».

«В целом то, что мы сегодня увидели - это пример того, как взаимодействуют власть с бизнесом. Это наше с вами детище, которое рождается на наших глазах», - добавил он. 

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