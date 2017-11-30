16 псковских дворов вошли в программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год

18:07, 30 ноября 2017, ПАИ

Определены 16 дворовых территорий в Пскове, которые должны войти в программу «Формирование современной городской среды» в следующем году. Рассмотрение адресного перечня дворовых территорий, включённых в план на 2018 год, состоялось 30 ноября на заседании комиссия по общественному обсуждению программы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, накануне комиссия утвердила перечень общественных пространств, в который вошли шесть адресов.

Далее программа должна получить заключение прокуратуры, после чего на сессии ее рассмотрят депутаты Псковской городской Думы.