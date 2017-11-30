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Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события

«Мы с вами являемся участниками исторического события», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 ноября, открывая завод финской компании «Нор-Маали» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино».

Он выразил уверенность, что продукция завода [лакокрасочные материалы] востребована на российском рынке. «Я хочу поблагодарить управляющую компанию за создание надлежащей инфраструктуры и Андрея Турчака за работу и за те силы, которые он вложил, чтобы «Моглино» развивалось», - добавил глава региона.

Заместитель генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Лаури Пуллола в свою очередь отметила, что продукция завода будет отличного качества: «Потому что финское, за это можно не переживать». «Я желаю успехов новым инвесторам», - сказала он, и отметила, что сотрудничество между странами в экономических вопросах является очень важным.

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