Александр Котов о бюджете-2018: Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что выполним все социальные обязательства

16:43, 30 ноября 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня в ходе брифинга после утверждения региональными депутатами проекта бюджета области на 2018 и плановый период 2019-20 годов заявил журналистам, что уже сейчас можно уверенно говорить о выполнении всех социальных обязательств региональных властей в будущем году.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Александр Котов заявил: «Параметры первоначального бюджета примерно соответствуют параметрам бюджета прошлого года, даже есть небольшой рост. Но при этом ко второму чтению — это уже предусмотрено федеральным законом о бюджете — у нас предполагается увеличение доходной части более чем на 3,5 млрд рублей. В составе этих средств — и повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, и, самое главное, финансирование всех объектов крупных, которые строятся в нашей социальной сфере. Предполагается строительство школы в городе Дно, бассейна в городе Великие Луки, завершение строительства путепровода в Великих Луках, Северного обхода в Пскове… Помимо этого, дополнительно будут выделены субсидии на развитие отрасли сельского хозяйства, и целый ряд субсидий на социальные программы. Поэтому уже сегодня, уже сейчас, после принятия проекта бюджета в первом чтении, можно с уверенностью сказать, что мы выполним все социальные обязательства. И есть надежда на то, что мы будем индексировать и заработную плату, и в какой-то мере — социальные выплаты».

Также спикер регионального парламента прокомментировал решение нескольких фракций не поддерживать предложенный проект бюджета: «Некоторые из наших оппонентов пытаются представить, что это [проект бюджета] — катастрофа. Собственно говоря, твердят они это уже на протяжении десятка лет, но никакой катастрофы не случается. Наша слаженная работа — и губернатора области, и депутатов областного Собрания с федеральным правительством, с министерствами — даёт возможность нам участвовать в государственных федеральных программах и, соответственно, получать денежные средства из федерального бюджета дополнительно на условиях софинансирования, при этом соотношение этого софинансирования составляет 93% из федерального бюджета и только 7%— из областного. Это очень выгодно для нашего региона, и мы дальше будем пользоваться такими условиями».