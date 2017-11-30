«Псковэнерго» обеспечило дополнительную мощность Опочецкому заводу пищевых продуктов

17:37, 30 ноября 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил дополнительную мощность заводу пищевых продуктов в Опочке. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе технологического присоединения энергокомпании, предприятию по производству нескольких видов майонеза, майонезных соусов и столовой горчицы была выделена запрашиваемая мощность от подстанции 110 кВ «Опочка».

Заказчиком на выделение дополнительной мощности и повышение надежности электроснабжения своему филиалу в Опочке выступил Псковский молочный комбинат. Как рассказал начальник РЭС №1 Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Смирнов, для создания внешней схемы электроснабжения здесь была построена блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, изготовленная по индивидуальному заказу на Псковском заводе электротехнического оборудования. Электроснабжение развивающегося предприятия теперь будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ.

На торжественном пуске в эксплуатацию новой современной подстанции директор завода Елена Грезнева рассказала о многолетних конструктивных отношениях со специалистами Западных электрических сетей «Псковэнерго». «Энергетики очень ответственно отнеслись к вводу в строй новой трансформаторной подстанции, так что это стало нашим совместным проектом, - подчеркнула она. Вместе со специалистами нашего предприятия они выполнили все свои работы в запланированные сроки».

Добавим также, что новая подстанция задействована в схеме электроснабжения еще ряда жилых домов районного центра на улице Гагарина.