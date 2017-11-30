Праздничная программа «Маленький патриот» пройдёт в Пскове 2 декабря

17:50, 30 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в 14:00 в Пскове (Октябрьский проспект, 34, «Таблетка») в рамках дней Армении в России пройдет детская познавательная программа «Маленький патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие организуют Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина и Союз армянской молодежи Псковской области.

Организаторы отмечают, что такие программы способствует укреплению взаимоотношений между национальными диаспорами на территории Псковского региона, дают возможность познакомить и показать многообразие и богатство армянской культуры, традиции, рассказать об истории Армении.

Псковичей ждет насыщенная программа: мастер-классы, просмотр фильма, армянские национальные танцы.