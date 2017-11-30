0
18:21
Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
18:20
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
17:54
Кто украл Новый год?
17:05
Перемен требуют их сердца
16:41
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
16:18
Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
16:12
Центр правовой информации «Консультант» пополнил список номинантов премии «Народное признание-2017»
Еще новости
Общество

Праздничная программа «Маленький патриот» пройдёт в Пскове 2 декабря

2 декабря в 14:00 в Пскове (Октябрьский проспект, 34, «Таблетка») в рамках дней Армении в России пройдет детская познавательная программа «Маленький патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие организуют Городской парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина и Союз армянской молодежи Псковской области.

Организаторы отмечают, что такие программы способствует укреплению взаимоотношений между национальными диаспорами на территории Псковского региона, дают возможность познакомить и показать многообразие и богатство армянской культуры, традиции, рассказать об истории Армении.

Псковичей ждет насыщенная программа: мастер-классы, просмотр фильма, армянские национальные танцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
30 ноября 2017
Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
30 ноября 2017
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
30 ноября 2017
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
30 ноября 2017
Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
Центр правовой информации «Консультант» пополнил список номинантов премии «Народное признание-2017»
30 ноября 2017
Центр правовой информации «Консультант» пополнил список номинантов премии «Народное признание-2017»
Зрители РЕН-ТВ увидят сегодня финал конкурса «Мисс Псков – 2017»
30 ноября 2017
Зрители РЕН-ТВ увидят сегодня финал конкурса «Мисс Псков – 2017»
Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
30 ноября 2017
Журналисты Псковской области принимают участие в работе Форума СМИ Северного Кавказа
Десятилетие «сумасшедшего дома» отметят 2 декабря в Пскове
30 ноября 2017
Десятилетие «сумасшедшего дома» отметят 2 декабря в Пскове

Идет загрузка...