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Общество

Глава Пскова награжден Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований

Глава Пскова Иван Цецерский удостоен Почетной грамоты Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Церемония прошла сегодня, 30 ноября, в ходе работы Форума советов муниципальных образований субъектов Северо-Западного федерального округа в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Награду Ивану Цецерскому вручил президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

Напомним, сегодня в Пскове проходит Форум советов муниципальных образований субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Участники Форума обсуждают вопросы, связанные с поддержкой муниципальных образований, организацией местного хозяйства, реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».

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