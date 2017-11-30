Глава Пскова награжден Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Глава Пскова Иван Цецерский удостоен Почетной грамоты Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Церемония прошла сегодня, 30 ноября, в ходе работы Форума советов муниципальных образований субъектов Северо-Западного федерального округа в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Награду Ивану Цецерскому вручил президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.
Напомним, сегодня в Пскове проходит Форум советов муниципальных образований субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Участники Форума обсуждают вопросы, связанные с поддержкой муниципальных образований, организацией местного хозяйства, реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».