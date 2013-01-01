Вернуться на главную страницу Фото 1 из 68 Завод финской компании Nor-Maali открылся в псковском «Моглино»

30 ноября в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино» (Псковский район) состоялось открытие лакокрасочного завода финской компании Nor-Maali. Этот производитель стал первым резидентом ОЭЗ «Моглино», который завершил строительство своего завода. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей. Высокотехнологичное предприятие занимает площадь около 3,5 га, сейчас здесь трудятся 12 человек. Мощность завода составляет от 1,5 млн литров лакокрасочных материалов в год. Ассортимент насчитывает порядка 100 видов красок для антикоррозийной защиты металлических конструкций и бетона, а также промышленные напольные покрытия. Продукция используется в корабле- и судостроении, при строительстве мостов и трубопроводов.