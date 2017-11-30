Глава Пскова рассказал коллегам из СЗФО о новациях по контролю на муниципальном уровне

18:09, 30 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 30 ноября, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в работе Форума советов муниципальных образований субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, рассказывая о реализации на территории города проекта «Формирование комфортной городской среды» Иван Цецерский особо остановился на новациях в методах общественного контроля, реализуемых в муниципалитете.

«На сессии Псковской городской Думы, состоявшейся 28 ноября, депутатами единогласно были приняты два уникальных документа, которые станут основополагающими в работе, направленной на осуществление контроля над исполнительной властью по решению насущных городских задач. В основе одного из них - создание Единого реестра обращений граждан. Все обращения псковичей, которые они направляют муниципальным властям, будут размещены на соответствующем ресурсе и им будет присвоен номер. И каждый пскович, практически в режиме он-лайн сможет контролировать решение его вопроса», - отметил Иван Цецерский.

Ещё один документ касается организации контрольных выездов депутатов в свои округа для того, чтобы именно псковичи обозначили самые насущные вопросы, решение которых имеет для горожан первостепенное значение. Решение Псковской городской Думы уже вступило в силу, поэтому уже в декабре график таких выездов будет сформирован. Также глава Пскова рассказал о создании специальной группы в соцсетях, куда граждане могут обратиться с различными проблемами.