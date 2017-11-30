2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку

18:20, 30 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в рамках всероссийского фестиваля «Одна страна – одна команда» пройдет акция по тестовой сдаче нормативов ГТО. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель областного Госкомитета по спорту Иван Штылин, в Финском парке у Троицкого моста через Пскову молодые псковичи могут попробовать сдать нормативы ГТО и получить пригласительные билеты на дискотеку на льду, которая начнется в 22:45 в Ледовом дворце.

Для того, чтобы претендовать на пригласительные, надо будет выполнить рывок 16-килограммовой гири, прыжок с места, отжимания, наклоны, и упражнение на пресс. Цель акции – популяризация конкурса «Готов к труду и обороне», пояснил Иван Штылин.

Напомним, 2 декабря в Пскове в Финском парке также состоится акция «Пробежка с чемпионом», организованная движением «PRO SPORT». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх пробежит вместе с псковичами по Финскому парку. Также запланирован мастер-класс, фотосессия и флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Начало мероприятия запланировано на 11-12 часов.