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Общество

2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку

2 декабря в рамках всероссийского фестиваля «Одна страна – одна команда» пройдет акция по тестовой сдаче нормативов ГТО. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель областного Госкомитета по спорту Иван Штылин, в Финском парке у Троицкого моста через Пскову молодые псковичи могут попробовать сдать нормативы ГТО и получить пригласительные билеты на дискотеку на льду, которая начнется в 22:45 в Ледовом дворце.

Для того, чтобы претендовать на пригласительные, надо будет выполнить рывок 16-килограммовой гири, прыжок с места, отжимания, наклоны, и упражнение на пресс. Цель акции – популяризация конкурса «Готов к труду и обороне», пояснил Иван Штылин.

Напомним, 2 декабря в Пскове в Финском парке также состоится акция «Пробежка с чемпионом», организованная движением «PRO SPORT». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх пробежит вместе с псковичами по Финскому парку. Также запланирован мастер-класс, фотосессия и флешмоб в поддержку российских олимпийцев.  Начало мероприятия запланировано на 11-12 часов.

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