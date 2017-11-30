Представитель Великолукской епархии принял участие в семинаре по взаимодействию церкви с обществом и СМИ

19:29, 30 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники епархиальных отделов по взаимодействию церкви с обществом и СМИ получили удостоверения о прохождении курса повышения квалификации, состоявшегося в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия с 20 по 24 ноября. В семинаре принимали участие 39 слушателей из 35 регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Великолукской епархии.

Великолукскую епархию на семинаре, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, представлял помощник управляющего Великолукской епархии по взаимодействию с государственными и общественными организациями протоиерей Александр Петряков.

В ходе занятий был затронут широкий спектр актуальных вопросов. Слушатели в сжатые сроки повысили знания в сфере установления и развития связей с органами государственной власти, политическими партиями, профессиональными творческими союзами, СМИ и иными институтами гражданского общества.

В закрытии семинара принял участие ректор ОЦАД митрополит Волоколамский Иларион. Вручая слушателям дипломы, владыка обратил их внимание на особенности взаимодействия со СМИ, деятельность которых может быть направлена как на объединение, так и на внесение смуты и непонимания между людьми и народами. Он отметил, что церковь старается раздвинуть границы и принять как можно больше людей, стремящихся к вере и познанию Бога, а молодежь все больше смотрит в сторону церкви с пониманием и дружелюбностью.

В своих отзывах участники курсов высоко оценили необходимость подобного рода семинаров и вместе с тем выразили пожелание об увеличении числа практических примеров и времени для «живого общения».