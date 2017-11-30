Ученикам вечерней школы при СИЗО-1 в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом рассказали о ВИЧ

19:35, 30 ноября 2017, ПАИ

У несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы при ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошел классный час на тему: «Молодежь против наркотиков и СПИДа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По словам классного руководителя УКП Натальи Афанасьевой, в ходе занятия ребята посмотрели документальные фильмы: «1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом», «О ВИЧ для детей» и «Эпидемия ВИЧ в России», а также познакомились с социальными роликами о профилактике ВИЧ-инфекции.

В ходе беседы ребята узнали всевозможные пути заражения инфекцией и обсудили меры профилактики по предотвращению возможности заражения. Также, учащиеся создали презентацию «Остановим СПИД» и оформили аппликацию из своих рисунков и памятки «Как уберечься от чумы XXI века».

«Живите, ребята, соблюдая здоровый образ жизни, потому что чаще всего СПИДом заболевают люди, ведущие беспорядочный образ жизни,» - завершила свое занятие классный руководитель.