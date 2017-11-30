Конкурс детских талантов и мастерства «Проба пёрышка» стартует 1 декабря

19:47, 30 ноября 2017, ПАИ

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, автономная некоммерческая организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (г. Москва), писатель Вероника Ткачёва (г. Москва) объявляют о старте 1 декабря творческого конкурса для детей «Проба пёрышка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Проявить свой талант и мастерство предлагается в двух номинациях.

«Литературная» - написать рассказ, используя героя(ев) книги «Пёрышко на счастье» (рассказ может быть логическим продолжением рассказов книги «Пёрышко на счастье», можно придумать нового героя/героев, «познакомить» героев из разных рассказов).

«Иллюстрация» - нарисовать иллюстрацию (ии) к любому из рассказов из книги «Пёрышко на счастье», или сделать иллюстрацию(ии) к своему конкурсному рассказу.

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 7-9 лет и 10-12 лет.

Конкурс пройдет с 1 декабря 2017 по 22 марта 2018 года.

1 этап: с 1 декабря 2017 по 1 марта 2018 года принимаются конкурсные работы участников (читатели библиотек, учащиеся школ города).

2 этап: со 2 по 15 марта 2018 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор конкурсных работ, оценивает и подводит итоги.

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках празднования Недели детской книги – 2018 (21 марта) на читательской конференции по книге Вероники Ткачёвой «Пёрышко на счастье».

Конкурсные работы и анкеты участников принимаются до 1 марта 2018 года: по электронной почте на адрес: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» или принимаются в библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23).

Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе, распределив между ними 1-е, 2-е и 3-е места. Автор книги Вероника Ткачёва определит номинантов для специальных призов. Победители получат диплом и подарки от писателя Вероники Ткачёвой. Все участники конкурса награждаются грамотами участников конкурса (в электронном виде).

Более подробно познакомиться с условиями конкурса на официальном сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru/konkurs_pero.htm

Вероника Ткачёва - психолог, писатель, член Союза писателей России, член Международной гильдии писателей (Германия), автор и руководитель музыкального благотворительного проекта «Острова детства». Автор книг для детей и взрослых. В настоящее время занимает пост президента некоммерческой организации «Ступени радости», сферами деятельности которой являются культура, образование, развитие и поддержка творческого начала в подрастающем поколении. Автор обучающей программы для начинающих поэтов «Школа стихосложения». Сайт писателя: https://www.book-and-book.ru/