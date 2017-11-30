Псковские организации приняли участие в благотворительной акции Детского фонда

19:58, 30 ноября 2017, ПАИ

Завершилась традиционная благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Вторая жизнь вещам», которая длилась с начала октября по конец ноября 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Целью акции стало привлечение внимания общественности к простому способу оказания помощи семьям с детьми Псковщины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ее рамках неравнодушные сотрудники псковских организаций собирали обувь, одежду, игрушки и предметы первой необходимости для семей с детьми, и централизованно доставляли вещи в Фонд.

К благотворительной акции присоединились многочисленные организации и коллективы города: Псковстат, молодежный совет Управления Росреестра по Псковской области, Управления Федерального казначейства по Псковской области; образовательные учреждения: детские сады «Алёнушка», «Искорка», «Ромашка», «Огонёк», «Лучик», ученики школ № 9, 11, 22, 24, вечерней школы №1, Псковского-педагогического комплекса; студенты факультета русской филологии и иностранных языков и факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ, а также большое количество детских учреждений: «Таленто», «Маленькая страна», «Умняшка», «Центр Детского отдыха и оздоровления» и другие неравнодушные жители города. Таким образом, коллективы проявили не только свою социальную позицию, но и желание и готовность помогать.

Как только на склад поступала одежда и обувь, волонтеры Детского фонда формировали вещевую помощь для отправки самым нуждающимся семьям псковской глубинки. Благодаря постоянной помощнице Людмиле Семеновой, директору торговой фирмы «Европак», вещи отправляются семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в надежных пластиковых пакетах. Также Детский фонд выражает благодарность Константину Федорову (ООО «Элкон-Трейд»), который также регулярно передает пакеты для вещевой помощи.

Детский фонд благодарит всех, кто присоединился к доброму делу помощи нуждающимся детям. Напоминаем, что сотрудники Фонда круглый год принимают вещи, которые могли бы пригодиться семье с детьми: детская одежда и обувь, детские книжки, канцелярские принадлежности, средства гигиены и т.п. Полный список вы можете найти по ссылке: http://vk.com/topic-49972884_33300715. Помните: то, что уже не нужно вам или вашим детям, может стать очень важным и полезным подарком для малообеспеченных семей!

Контактный тел.(811-2) 73-58-80 Кристина Федорова – координатор программ ПОО РДФ Web-site: http://childpskov.ru E-mail: child88@mail.ru Соцсети: http://vk.com/pskovchildfond и https://www.facebook.com/pskov.childfond