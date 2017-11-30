Секретарь Псковского городского отделения «Единой России» проведёт приём граждан

20:42, 30 ноября 2017, ПАИ

1 декабря с 14:30 до 16:00 глава Пскова, секретарь городского отделения «Единой России» Иван Цецерский проведет прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Прием по личным вопросам в партийной приемной «Единой России» - это, прежде всего, непосредственное взаимодействие с населением, с нашими избирателями. Он дает возможность любому гражданину обратиться с волнующим его вопросом к представителям власти различных уровней. В обязательном порядке все обращения ставятся на контроль. То, что невозможно решить в короткий срок, прорабатывается на перспективу, ищутся пути и возможности решения обозначенных проблем», - сказал Цецерский.

Напомним, что с 27 ноября по 3 декабря в Псковской области проходит неделя приемов по случаю 16-летия «Единой России».