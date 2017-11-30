0
21:48
Турчак провёл приём граждан в Пскове в рамках недели приёмов
21:26
Праздник «Двойное счастье» стал претендентом на «Народное признание-2017»
18:21
Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
18:20
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
17:54
Кто украл Новый год?
17:05
Перемен требуют их сердца
16:41
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
Еще новости
Общество

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России» проведёт приём граждан

1 декабря с 14:30 до 16:00 глава Пскова, секретарь городского отделения «Единой России» Иван Цецерский проведет прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Прием по личным вопросам в партийной приемной «Единой России» - это, прежде всего, непосредственное взаимодействие с населением, с нашими избирателями. Он дает возможность любому гражданину обратиться с волнующим его вопросом к представителям власти различных уровней. В обязательном порядке все обращения ставятся на контроль. То, что невозможно решить в короткий срок, прорабатывается на перспективу, ищутся пути и возможности решения обозначенных проблем», - сказал Цецерский.

Напомним, что с 27 ноября по 3 декабря в Псковской области проходит неделя приемов по случаю 16-летия «Единой России».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Турчак провёл приём граждан в Пскове в рамках недели приёмов
30 ноября 2017
Турчак провёл приём граждан в Пскове в рамках недели приёмов
Праздник «Двойное счастье» стал претендентом на «Народное признание-2017»
30 ноября 2017
Праздник «Двойное счастье» стал претендентом на «Народное признание-2017»
Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
30 ноября 2017
Мастер Стругокрасненских теплосетей Константин Богович будет бороться за статуэтку «Народного признания-2017»
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
30 ноября 2017
2 декабря молодые псковичи смогут сдать нормы ГТО и получить билеты в на ледовую дискотеку
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
30 ноября 2017
Михаил Ведерников об открытии завода в «Моглино»: Мы с вами являемся участниками исторического события
Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
30 ноября 2017
Посетители ярмарки «ART-ель» в Пскове смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
Центр правовой информации «Консультант» пополнил список номинантов премии «Народное признание-2017»
30 ноября 2017
Центр правовой информации «Консультант» пополнил список номинантов премии «Народное признание-2017»
Зрители РЕН-ТВ увидят сегодня финал конкурса «Мисс Псков – 2017»
30 ноября 2017
Зрители РЕН-ТВ увидят сегодня финал конкурса «Мисс Псков – 2017»

Идет загрузка...