Замминистра экономразвития РФ: «Моглино» может стать местом разработки и внедрения лучших инновационных решений

20:47, 30 ноября 2017, ПАИ

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов направил приветственный адрес участникам церемонии официального открытия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» и запуска первого производства — лакокрасочного завода финской компании Nor-Maali, состоявшейся в четверг, 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе админисрации региона.

«Хочу поблагодарить управляющую компанию ОЭЗ „Моглино“ за обеспечение всесторонней поддержки на этапе строительства и запуска производства. Выражаю признательность компании Nor-Maali за выбор особой экономической зоны „Моглино“ и желаю дальнейших успехов на российском рынке. Рассчитываю, что новая площадка станет для вас местом разработки и внедрения лучших инновационных решений», — говорится, в частности, в приветствии замминистра.

Он также выразил уверенность, что новое производство лакокрасочных материалов в Псковской области будет эффективно работать и создавать высокооплачиваемые рабочие места для жителей региона.

Кроме того, в своем поздравлении Савва Шипов отметил, что «экономика нового поколения — это прежде всего прозрачная и комфортная среда для развития высокотехнологичного бизнеса. Такие условия необходимы для локализации производств и привлечения конкурентных инвестиций в экономику страны, созданы и развиваются на территории особых экономических зон. За короткий срок они смогли стать ключевыми точками притяжения высокотехнологичных предприятий и интеллектуального капитала».

Присутствующая на торжественной церемонии открытия директор департамента по работе с резидентами акционерного общества «Особые экономические зоны» Диана Исмакова также поздравила компанию Nor-Maali с запуском современного производства. «Отрадно видеть, что те усилия, которые Администрация Псковской области, Министерство экономического развития Российской Федерации, управляющая компания направляют на создание необходимых и благоприятных условий для реализации бизнеса, востребованы», — сказала она.