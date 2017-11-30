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Экономика

Директор компании Nor-Maali: Псковский регион предлагает инвесторам высокопрофессиональные кадры

Псковский регион предлагает инвесторам высокопрофессиональные, сильные, образованные и ориентированные на качественную работу кадры. Такое мнение выразил директор финской компании Nor-Maali Ларс Йохансон в четверг, 30 ноября, на церемонии официального открытия производства в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Он рассказал, что все сотрудники завода Nor-Maali были — жители Псковской области. Они прошли обучение в головном офисе компании в Финляндии. Также ведущие специалисты Nor-Maali приезжали в Псков для подготовки персонала к работе.

«Мы уверены, что это обучение наряду с целеустремленным и энергичным мышлением, которое здесь проявляет каждый сотрудник, позволит производить продукцию высокого качества», — сказал он.

Ларс Йохансон добавил, что завод оснащен высокотехнологичным современным оборудованием. Помимо складских помещений для сырья и готовой продукции в нем есть инновационная лаборатория, и предприятие соответствует всем стандартам безопасности и охраны труда.

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