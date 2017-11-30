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Политика

Козловский: «Единая Россия» должна следить за эффективностью расходования бюджетных средств на ОЭЗ и кластеры

Партия «Единая Россия» должна внимательно следить за эффективностью расходования бюджетных средств на деятельность особых экономических зон, кластеров и технопарков, заявил депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В частности, он отметил, что Псковская область за счет активной позиции региональных властей и самих предприятий в течение последних десяти лет демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства. «Впервые за много лет стало уделяться внимание развитию промышленности и на федеральном, и на партийном, и на региональном уровне. Результаты мы видим: в Псковской области начала действовать ОЭЗ «Моглино», создан и успешно работает электротехнический кластер», – сказал Козловский.

По его словам, экономику страны необходимо развивать именно через производство, на это и нацелен партийный проект «Локомотивы роста». «Партия «Единая Россия» должна внимательно следить за эффективностью расходования бюджетных средств на особые экономические зоны, кластеры и технопарки, – считает парламентарий. – Это касается не только Псковской области, которая в этом плане показывает положительный пример, но и других регионов. Наша общая цель состоит в том, чтобы все эти проекты стали настоящими точкам роста региональной экономики. Каждый рубль государственных средств должен работать эффективно и приносить отдачу, для того, чтобы позитивный результат ощутили в первую очередь люди».

Депутат подчеркнул, что ставит одним из приоритетов своей работы в Госдуме лоббирование интересов региона и отечественной промышленности в целом.

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