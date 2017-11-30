Жителям Пыталово напомнили о противопожарной безопасности

21:37, 30 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» 30 ноября провели рейд в жилом секторе Пыталово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда распространено 20 листовок на противопожарную тематику, мерах безопасности при использовании новогодней атрибутики и пиротехнических изделий, а также проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту. По результатам рейда проинструктировано под роспись 14 человек.

До жителей поселения дополнительно доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и Пыталовского района, а также рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.