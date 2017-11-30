Турчак провёл приём граждан в Пскове в рамках недели приёмов

21:48, 30 ноября 2017, ПАИ

В Пскове 30 ноября и. о. секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак провел прием граждан в рамках недели приемов по случаю 16-летия партии, которая проходит в регионах с 27 ноября по 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

С вопросом из «зелёной папки» Президента РФ в региональную общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева пришел пскович Вадим. Он обратился к Турчаку с просьбой о содействии в восстановлении права собственности на земельные участки в Псковском районе. Мужчина рассказал о том, что он и еще 10 собственников получили от природоохранного комитета повестки в суд, где им сообщили, что земли являются лесным фондом, а, значит, строительство на них запрещено. По итогам многочисленных судебных заседаний Псковская природоохранная межрайонная прокуратура отказалась от иска, и производство по делу было прекращено.

Вице-спикер Совфеда поручил на региональном уровне сопровождать ситуацию по остальным владельцам земельных участков, отметив, что добросовестные приобретатели не должны страдать. «Важно, что на этом положительном примере практика наработана, и вам спасибо, что вы вовремя этот вопрос донесли. Соответственно, на вашем примере и другим гражданам будет оказана такая же помощь», - сказал Турчак.

Далее на прием к и. о. секретаря Генсовета «Единой России» приехала жительница Великих Лук Екатерина. По словам женщины, в многоквартирном доме по улице Зверева с некоторых пор без согласия жильцов размещаются торговая точка по продаже пива и организация общественного питания, из-за чего условия в доме стали антисанитарными. Помимо этого, МУП «Школьное питание города Великие Луки» перекрывает жильцам дома тепло, заявляя о том, что иначе портятся продукты. Выслушав заявительницу, Турчак обратился к главе города Николаю Козловскому с тем, чтобы данная проблема была оперативно решена. Также он заявил, что направит обращение в прокуратуру Псковской области с просьбой проверить соблюдение законности ведения в доме предпринимательской деятельности.

Ещё одна посетительница приемной Надежда попросила Турчака разобраться в вопросе водоснабжения деревни Первомайск Гдовского района. Она рассказала о необходимости ремонта скважины и посетовала на то, что местным жителям уже приходилось оставаться без воды, после чего они своими силами уменьшили глубину забора, но мера временная. Присутствовавший на встрече заместитель губернатора области Александр Кузнецов сообщил, что средства в бюджете муниципалитета на ремонт скважины предусмотрены, и выполнить его планируется весной следующего года. Турчак попросил решить проблему до 1 июня 2018 года.

В тот же срок по его поручению должна быть проведена паспортизация автодороги от дороги Соловьи – Туховик до деревни Подборовье, а до конца года – выполнен ее ремонт. Вопрос ненормативного ее состояния поднял сегодня пскович Виктор. По его словам, движение автобуса по ней в настоящее время невозможно, и поэтому двум школьникам приходится пешком преодолевать более километра, чтобы добраться до места, откуда осуществляются пассажирские перевозки. Этот вопрос Андрей Турчак также попросил оперативно решить.