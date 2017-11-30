Общероссийский народный фронт подвел итоги фотоконкурса «Убитые дороги»

21:51, 30 ноября 2017, ПАИ

За месяц, в течение которого проходил фотоконкурс Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Убитые дороги», жители прислали 1641 фотографию из 65 регионов страны. Победителей, которые получат в подарок фотоаппараты, приглашения на «Форум действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее» и футболки, выбирало специальное жюри. Лучшие работы, а также наиболее интересные фотографии, будут представлены на фотовыставке, организованной Народным фронтом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

Эксперты рассказали, что большинство фотографий (1276 работ) авторы прислали через социальную сеть «ВКонтакте», в Instagram было размещено 260 работ и 105 фотографий - в Facebook. Участники конкурса прислали работы на разные сюжеты, среди которых: «убитые» дороги, нарушение технологий ремонта, огромные ямы. На фотографиях изображены дороги как в крупных городах, так и в сельской местности.

Наиболее активное участие в конкурсе приняли жители Приволжского федерального округа (ПФО) – оттуда поступило 654 работы. Лидером стала Саратовская область, делегировавшая 165 работ, Республика Мордовия – 112 работ, по 102 – прибыли из Республики Башкортостан и Кировской области. Набольшее количество городов, попавших на фотографии в ПФО оказалось в Республике Башкортостан –Уфа, Учкалы, Нефтекамск, Бирск, Зубово, Кузбаево и Белебей.

Дороги Центрального федерального округа (ЦФО) были запечатлены на 429 фотографиях. В ЦФО больше всего городов представила в своих фотоработах Тульская область, из которой было прислано на конкурс 113 работ: фото прислали из городов Тула, Донской, Новомосковск, Малынь, Киреевск, Алексин, Богородицк, Белев, Чекалин, Липки, Болохово, Климовск, Сатинка и Ефремов. 55 фотографий отправлено из Смоленской области, 51 – из Тамбовской области.

Жители Северо-Западного федерального округа отправили на конкурс 209 работ из 29 городов. Наиболее активны здесь оказались Санкт-Петербург (36 работ), Архангельская (34 работы) и Вологодская области (31 работа).

Из Сибирского федерального округа прислано 82 фотографии. Здесь лидером по количеству работ стал Алтайский край с 34 работами из Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Ключей. 14 работ сделали фотографы из Иркутской области, 13 – из Республики Хакасии.

Наименьшую активность в конкурсе проявили жители Северо-Кавказского федерального округа, из которого было прислано всего 11 работ, Дальневосточного федерального округа (30 работ) и Южного федерального округа (39 работ).

«Мы благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Здорово, что молодежь активно рассказывает о проблемах на дорогах, стремится сделать ситуацию на дорогах комфортнее и безопаснее. Только совместными усилиями мы сможем привлечь внимание к существующим проблемам в сфере дорожного строительства и безопасности наших дорог, а мы, со своей стороны, сделаем все возможное для их решения», - отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Конкурс фотографий «Убитые Дороги», направленный на привлечение молодых людей к проблеме качества дорог и безопасности дорожного движения, проходил с 15 октября по 15 ноября. Участие в конкурсе принимали фотографы и фотолюбители разного уровня квалификации из разных регионов страны.

По итогам конкурса экспертным жюри были определены три победителя, которые выиграли зеркальные фотоаппараты. Пять человек получат приглашения на «Форум действий» ОНФ «Россия устремленная в будущее», который пройдет в Москве 18-19 декабря 2017 г. и еще 20 авторам фотографий вручат брендированные футболки.

Список победителей доступен на сайтах onf.ru и dorogi-onf.ru.