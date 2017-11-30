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Общество

Ушла из жизни лётчик-испытатель первого класса Марина Попович

Известная летчица, летчик-испытатель первого класса Марина Попович умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте газеты «Предгорье Online».

Сообщается, что Марину Попович похоронят в Москве. Церемония прощания с летчицей пройдет 30 ноября в доме культуры поселка Мостовский Краснодарского края.

Попович установила 102 мировых рекорда в области авиации, освоила более 40 типов самолетов и вертолетов. Также она была первой из женщин-летчиков, преодолевших звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. Попович была заслуженным мастером спорта СССР, доктором технических наук, членом Союза писателей России, имела звание полковника-инженера.

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