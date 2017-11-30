Россияне распрощаются с горящими турами

22:07, 30 ноября 2017, ПАИ

В летний туристический сезон 2018 года ожидается подорожание чартерных рейсов, что приведет к увеличению цен на путевки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ассоциация туроператоров России сообщила, что повышение стоимости авиатоплива, недостаток самолетов и снижение конкуренции среди авиаперевозчиков приведут к росту цен на туристические путевки. Таким образом, российским туристам не стоит рассчитывать на экономию за счет покупки горящих туров.

В связи с тем, что компания «Вим-Авиа», которой принадлежало 20 самолетов, прекратила свою деятельность в октябре 2017 года, в летний сезон намечается нехватка чартерных рейсов, что приведет к повышению цен.

Туроператоры рекомендуют бронировать туры заранее и таким образом избежать приобретения путевок с учетом завышенных ставок.

По данным Росавиации, в период с июня по ноябрь 2017 года авиатопливо подорожало на 23 процента. Увеличение стоимости может быть связано с ремонтом трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Омске, Нижнем Новгороде и Москве, а также с ростом цен на нефть.