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Общество

В Пскове полицейские рассказали пенсионерам о популярных видах мошенничеств

Профилактическую акцию «Не дадим мошенникам шанса!», направленную на предупреждение мошеннических проявлений, организовали псковские полицейские и общественники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках этого мероприятия стражи порядка совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области встретились с представителями регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Гости проинформировали пожилых людей о правилах поведения, которые помогут им не стать жертвами нечистых на руку лиц.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Игорь Пограновский и майор полиции Марианна Крылова из УМВД России по Псковской области рассказали ветеранам о различных видах мошенничества, которые получили в регионе наибольшее распространение в последнее время.

Специально для этой встречи полицейские подготовили профилактические листовки, которые наглядно и в доступной форме знакомят с алгоритмом действий граждан в случае возникновения ситуаций, связанных с мошенническими проявлениями.

В ходе общения участники акции смогли задать полицейским и общественникам интересовавшие их вопросы, связанные, в частности, с обеспечением общественной безопасности, организацией деятельности участковых уполномоченных полиции.

Участники акции пришли к единодушному мнению о необходимости активной совместной деятельности по правовому просвещению граждан и профилактике социального мошенничества.

 

 

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