В Острове подозреваемый в краже мужчина оштрафован за невыполнение требований следователя

22:28, 30 ноября 2017, ПАИ

В производстве следственного отдела ОМВД России по Островскому району находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.«а» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с 16 по 17 апреля текущего года неизвестный путем открытия запирающего устройства на входной двери совершил незаконное проникновение в одну из квартир. Из квартиры им была похищена банковская карта, с которой в последующем сняты денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению данного преступления 46-летнего не работающего жителя города Острова, ведущего асоциальный образ жизни. В присутствии защитника он был допрошен в качестве подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования планировалось проведение наркологической судебной экспертизы для установления склонности подозреваемого к злоупотреблению спиртными напитками, а также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Об этом фигуранта надлежащим образом уведомили. Ему была вручена повестка. И он расписался в ее получении.

Однако, в назначенное время по повестке подозреваемый не явился и о причинах этого не уведомил. Оставленный им контактный телефон был отключен. Тем самым, гражданин умышленно не выполнил законное требование следователя явиться в назначенное время для проведения с ним судебной наркологической экспертизы.

Таким образом, в действиях жителя Острова усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 КоАП РФ.

За невыполнение законных требований следователя гражданин привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 1000 рублей.