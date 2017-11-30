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Общество

В Госдуму внесён законопроект о штрафах за подмену номеров

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность для операторов связи за подмену абонентских номеров, передает «Росбалт».

Если закон примут, штраф за неисполнение операторами связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации составит для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

В случае рецидива штрафы возрастут до 70 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей соответственно.

Ранее Госдума одобрила законопроект, обязующий операторов связи передавать истинный номер абонента при передаче коротких текстовых сообщений, а также установлении голосовых соединений как в телефонной сети, так и в сети передачи данных. Эта мера должна помочь выявить телефонных террористов. Только с 11 сентября 2017 года поступили звонки о минировании порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России, в связи с чем были эвакуированы тысячи людей̆.

Практически все такие вызовы совершаются с подменой абонентского номера, что затрудняет выявление злоумышленников правоохранительными органами, также становится невозможно получить достоверную информацию о пользователях и месте их нахождения, отмечается в пояснительной записке к проекту. Отсутствие достоверной информации о номере абонента, приславшего CMC сообщение или совершившего голосовой вызов, лишает абонентов возможности совершить встречный звонок.

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