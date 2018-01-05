Отставки и назначения - 2017

13:00, 05 января 2018, ПАИ

Прошедший год в Псковской области, как, впрочем, и предыдущие (см. «Отставки и назначения» за 2014, 2015 и 2016 годы), был богат на разного рода кадровые перестановки, чего только стоит смена губернатора. Поэтому, подводя итоги 2017-го, никак нельзя обойти тему отставок и назначений.

Губернатор

Логичнее всего, конечно, начать со смены губернатора в Псковской области. Буквально в апреле Андрей Турчак подводил итоги 8 лет своей работы на посту главы региона. Тогда в интервью Псковскому агентству информации он сказал, что право на третий губернаторский срок у него, конечно, есть, но по внутренним ощущениям – раз в 7-8 лет нужно что-то менять. Так и случилось: ровно через полгода – 12 октября - президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака. Он сменил губернаторское кресло на пост секретаря Генерального совета партии «Единая Россия». Кроме того, теперь он представляет Псковскую область в Совете Федерации (подробнее читайте об этом в разделах «Псковское областное Собрание», «Совет Федерации» и «Партии»).

Исполняющим обязанности губернатора Псковской области в тот же день, 12 октября, глава государства назначил Михаила Ведерникова, который прежде был сначала заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, а затем – замом полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Администрация Псковской области

Кадровые перестановки в администрации региона в ушедшем году были связаны не только с приходом нового губернатора. За 10 месяцев Андрей Турчак также произвёл серию отставок и назначений.

Во-первых, 16 января был назначен руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области. Им стал выходец из органов прокуратуры Павел Тельнов, который сменил ушедшего с этой должности в конце декабря 2016-го Валерия Яковлева, в прошлом также возглавлявшего наркополицию области.

Также 16 января было объявлено о переходе Александра Машкарина с должности руководителя регионального Государственного управления по связи и массовым коммуникациям на пост директора Медиахолдинга Псковской области (подробнее читайте об этом в разделе «СМИ»).

В результате руководителем Управления стал прежний первый заместитель Александра Машкарина Юрий Колесников.

Следующая сессия отставок и назначений случилась 7 февраля. Во-первых, появился новый председатель у Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Этот комитеты был «обезглавлен» ещё в 2016-м, когда Андрей Турчак по результатам служебной проверки снял с руководящего поста Наталью Вдовину, которая, к слову, пыталась вернуть кресло председателя комитета через суд, но тот не удовлетворил поданный иск.

Начальником комитета в итоге стал Виктор Мусатов, ранее возглавлявший Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.

В этот же день стало известно об уходе Владимира Шураева с поста начальника Управления внутренней политики администрации Псковской области. На руководящую должность была назначена Оксана Иванова, которая прежде являлась первым заместителем главы Управления.

Серию февральских перестановок завершил Роман Романов, который с должности заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области перешёл в Псковский государственный университет на позицию проректора по воспитательной работе (подробнее об этом читайте в разделах «Образование» и «Партии»).

В руководстве Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства фактически изменений не произошло, но, тем не менее, одно событие вспомнить стоит. Председатель комитета Андрей Агапов в мае избавился от приставки «и. о.», с которой он проработал чуть больше года.

В августе по собственному желанию и в связи с выходом на пенсию освободила должность председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева. Вакансию заняла Лариса Васильева, до этого долгое время возглавлявшая Территориальное управление Росимущества.

После смены главы региона свой пост покинул председатель Государственного комитета по транспорту Виталий Голиков. Он перешёл на работу в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» в Санкт-Петербурге. А исполняющим обязанности руководителя комитета был назначен Игорь Сильченков, прежде работавший заместителем председателя.

Произошла замена и в рядах вице-губернаторов. Вместе с Андреем Турчаком на работу в руководство «Единой России» перешёл Максим Жаворонков (читайте об этом подробнее в разделе «Партии»).

Михаил Верников назначил своим заместителем Николая Цветкова, который до этого момента возглавлял Избирательную комиссию Псковской области (читайте об этом подробнее в разделе «Избирательная система). Однако, если Максим Жаворонков был и заместителем губернатора, и руководителем аппарата администрации региона, то Николай Цветков занял вакансию замглавы региона, правда, с иным функционалом, чем был у его предшественника.

А вот исполняющим обязанности руководителя аппарата стал Андрей Карпов – начальник правового комитета администрации региона.

Органы госвласти

В минувшем году произошла смена сенатора от Псковского областного Собрания. Александр Борисов, отработав в Совете Федерации с 2009 года, где он сменил ставшего тогда губернатором Псковской области Андрея Турчака, 24 октября написал заявление о сложении полномочий. Тем самым он уступил место Андрею Турчаку (читайте об этом подробнее в разделе «Псковское областное Собрание»).

Экс-глава региона 2 ноября был назначен представителем облсобрания в Совфеде, а уже 8 ноября его избрали заместителем председателя верхней палаты российского парламента.

Став сенатором, Андрей Турчак назначил своим помощником Николая Бурого, уступившего ему свой мандат в областном Собрании (читайте об этом подробнее в разделе «Псковское областное Собрание»).

Ещё одна перемена в органах госвласти – это назначение нового главного Федерального инспектора по Псковской области. Им стал Андрей Калинин, работавший на аналогичной должности в Мурманской области с мая 2016 года по февраль 2017, а ранее возглавлявший прокуратуру Гдовского района, куда он перешёл с поста начальника Следственного управления Следственного комитета по Псковской области. В должности госинспектора по региону он, в общем-то, никого не сменил: она была вакантна с октября 2016 года, после ухода Алексея Устинова на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ.

Избирательная система

Главная кадровая перестановка в избирательной системе – это смена председателя Избирательной комиссии Псковской области. Последние 8 лет её возглавлял Николай Цветков, однако, 27 ноября врио губернатора Михаил Ведерников назначил его своим заместителем (читайте об этом также в разделе «Администрация Псковской области»).

5 декабря Центральная избирательная комиссия РФ согласовала на пост главы облизбиркома кандидатуру Михаила Иванова, который уже занимал эту должность с 2003 по 2007 год.

Произошли кадровые перестановки под конец года и в некоторых территориальных избирательных комиссиях. Так, председателем ТИК Невельского района стала Ольга Калачева, а ТИК Палкинского района возглавила Ольга Костылева. Первая сменила на руководящем посту Сергея Громыко, вторая – Валентину Терминову.

Партии

Наиболее значительными для Псковской области перестановками среди политических объединений отметилась «Единая Россия», причём нельзя обойти вниманием кадровые решения не только на региональном уровне, но и на федеральном.

12 октября Андрей Турчак ушёл в отставку с поста губернатора (читайте об этом также в разделе «Губернатор») и был назначен врио секретаря Генерального совета «Единой России». На Съезде партии 23 декабря его окончательно утвердили в этой должности.

Предшественником Андрея Турчака на посту секретаря Генсовета партии был Сергей Неверов, который сложил полномочия в связи с назначением руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ.

Вместе с Андреем Турчаком в руководящие органы партии перешла и часть его псковской команды. Так, Александр Борисов, оставивший членство в Совете Федерации (читайте об этом подробнее в разделах «Органы госвласти» и «Псковское областное Собрание»), возглавил Центральный исполнительный комитет «Единой России».

Его заместителем - руководителем организационного управления аппарата ЦИК партии был назначен Максим Жаворонков, до этого работавший заместителем губернатора Псковской области – руководителем аппарата администрации региона (читайте об этом также в разделе «Администрация Псковской области»).

В Москву уехал и Роман Романов – проректор Псковского государственного университета по воспитательной работе, а в прошлом – заместитель руководителя аппарата администрации области (читайте об этом также в разделах «Администрация Псковской области» и «Образование»).

Что же касается региональной «Единой России», то здесь также произошли некоторые перемены в руководящих органах на разном уровне.

Так, в ноябре наконец-то была окончательно закрыта вакансия руководителя исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии. Эта должность освободилась ещё в декабре 2016 года после того, как её покинул Александр Гончаренко. В феврале 2017-го врио главы исполкома был назначен тогдашний депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города Игорь Сиротин (читайте об этом подробнее в разделе «Город Псков»). 10 ноября президиум Генсовета «Единой России» избавил его от приставки «врио».

4 декабря состоялась Конференция регионального отделения «Единой России», на которой партийцы провели плановую ротацию в политсовете. Из этого органа были выведены получившие посты в партии на федеральном уровне Александр Борисов и Роман Романов, а также Ян Лузин, Светлана Алексеева, Елена Афоненкова, Сергей Пустов и Наталья Абрамова.

Освободившиеся места в политсовете заняли Лидия Драгунова, Лидия Митрофанова, Дмитрий Петров, Олег Савельев, Игорь Сиротин, Юлия Сагателян, Екатерина Федорова.

Кадровые вопросы в псковских отделениях нескольких других политических объединений были связаны, в основном, с уходом членов.

«Справедливую Россию» в прошедшем году покинули сразу два довольно известных в регионе деятеля. В январе о выходе из этой партии заявил общественник, медработник Иван Васильев, а в феврале - тогдашний депутат Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, который, к слову, перед сентябрьскими выборами в городской парламент участвовал в предварительном внутрипартийном голосовании уже «Единой России».

А областное отделение ЛДПР потеряло сразу двух прежних руководителей. В апреле из партии вышел бывший глава псковского городского отделения этого политического объединения Игорь Иванов, а в августе – экс-председатель регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко. При этом первый участвовал в сентябрьских выборах в Псковскую гордуму от партии «Родина», а второй – в рамках внутрипартийного голосования «Единой России» боролся за право идти от партии на пост главы Гдовского района.

А вот Василий Краснов за 2017 год написал сразу два заявления об уходе. В середине января он сложил с себя полномочия руководителя местной коалиции непарламентских партий, а в начале февраля оставил пост председателя регионального отделения «Партии Роста».

В настоящее время врио председателя областного отделения этого политического объединения является Игорь Романов.

В мае об уходе с поста руководителя областного отделения Трудовой партии России объявил Игорь Балабуст. Свой шаг он объяснил желанием участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Однако, позже выяснилось, что Трудовую партию политик всё же не оставил.

В прошлом году в регионе появилось отделение «Открытой России». 14 марта его члены собрались, чтобы избрать руководящие органы. В итоге председателем движения стал Юрий Каныгин, а в состав совета, кроме него, вошли общественники Игорь Батов, Алексей Малов, Антон Семёнов и Никита Подлинев.

Через несколько месяцев, в июле, Алексей Малов объявил, что покидает и совет, и «Открытую Россию» в целом.

Псковское областное Собрание

В минувшем году в Псковском областном Собрании появились три новых депутата.

Во-первых, 10 сентября состоялись довыборы. Они проводились, чтобы закрыть вакансию по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки) в связи со смертью в декабре 2016 года депутата от партии «Единая Россия», генерального директора ОАО «Великолукский завод «Лесхозмаш» Александра Василевского. По итогам выборов в парламент вошёл диноросс, генеральный директор ООО «Статус-пресс» Андрей Корнев.

Во-вторых, после сентябрьских выборов освободился один мандат «Справедливой России» в связи с переходом Олега Брячака в Псковскую городскую Думу (читайте об этом также в разделе «Псковская городская Дума»). Он был передан генеральному директору компании «Евро-Керамика» Владимиру Панченко.

Третьим новичком в региональном парламенте стала представительница «Единой России» директор Плюсской средней школы Оксана Лазарева. Ей был передан мандат экс-губернатора области Андрея Турчака, после того, как он был назначен сенатором от регионального парламента (читайте об этом также в разделах «Губернатор», «Партии» и «Органы госвласти»). Бывшему же главе региона место в Собрании освободил директор ООО «Межхозяйственный лесхоз «Родник» Николай Бурый (читайте о нём также в разделе «Органы госвласти»).

Кроме того, в региональном парламенте вновь появилась вакансия. Избранный по одномандатному округу №12 (часть Псковского района и города Пскова) Александр Братчиков досрочно сложил полномочия в связи с переходом на должность главы администрации Пскова (читайте об этом также в разделе «Муниципалитеты»). В связи с его уходом в Собрании освободился пост председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. На последней сессии в 2017 году депутаты проголосовали за назначение руководителем этого органа Андрея Козлова – генерального директора ОАО «Красное знамя».

Кроме того, на последней в 2017 году сессии депутаты Псковского областного Собрания утвердили новый состав регионального Молодёжного парламента. Предыдущий созыв отработал два года – с 2015 года. Он впервые был сформирован по новой схеме – 22 члена прошли по конкурсу и столько же были назначены парламентскими партиями, при этом для каждого политического объединения представительство было пропорциональным числу мандатов в облсобрании.

Новый созыв формировался по тому же принципу. От «Единой России» в Молодёжный парламент прошли 15 человек - Максим Афанасенко, Юлия Александрова, Иван Бакураев, Денис Бородин, Алексей Герасимов, Артур Евтеев, Владимир Журавлев, Екатерина Карпенко, Илья Лавриненко, Денис Матвеев, Марина Можайкина, Максим Москвитин, Владимир Петров, Наталья Семенова, Дмитрий Яковлев. КПРФ направила трёх своих представителей - Максима Барсукова, Кирилла Геворгяна, Константина Иванова, ЛДПР — двух - Артема Васильева и Романа Николаева. «Справедливая Россия» делегировала Руслана Гайнуллова, а «Яблоко» - Владимира Яковлева.

На конкурсной основе в парламент прошли Алексей Григорьев, Ольга Безъязычная, Анна Жаброва, Денис Семенов, Валерия Соловьева, Денис Петров, Анастасия Кузьмина, Вячеслав Чернышёв, Иван Екимов, Павел Анисимов, Валерия Иванова, Антон Никулин, Мария Старовойтова, Анастасия Иванова, Юлия Орлова, Юлия Авдеева, Елизавета Подтёлкова, Валерия Рыбанова, Андрей Моргунов, Ксения Гродикова, Лина Дидидзе, Мурад Мамедов.

Псковская городская Дума

Несмотря на то, что 2017 год был последним в работе гордумы пятого созыва, некоторые кадровые изменения в городском парламенте всё же произошли.

В марте полномочия депутата досрочно сложил Александр Самуйлов в связи со своей новой работой за пределами региона.

Тогда же у главы города появился новый штатный заместитель. Им стал Владимир Воробьёв. Он занял должность, освободившуюся в связи с переходом другого замглавы - Игоря Сиротина - на внештатную основу после его назначения врио руководителя исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» (читайте об этом подробнее в разделе «Партии»).

А уже в Единый день голосования 10 сентября состоялись выборы депутатов Псковской городской Думы шестого созыва. В этот раз городской парламент формировался по-новому: число одномандатников увеличилось с 13 до 15, а списочников – сократилось с 12 до 10.

В итоге «Единая Россия» получила 15 мандатов. От этой партии в гордуму прошли Иван Цецерский, Сергей Гаврилов, Елена Полонская, Валерий Тюменцев, Фёдор Постнов, Константин Болотин, Эдуард Белов, Денис Иванов, Григорий Стороненков, Любовь Николаева, Владимир Воробьёв, Дмитрий Барабанов, Ольга Фёдорова, Григорий Турчин и Сергей Мусиенко.

Из тех, кто работал в предыдущем созыве, в новый не попали Игорь Сиротин, Владимир Коваленко, Валерий Лесников, Илья Комиссаров, Евгения Иванова, Игорь Шеменев, Виктор Рулёв и Андрей Аленичев.

КПРФ по итогам выборов получила пять мест, которые заняли Дмитрий Михайлов, Александр Тимофеев, Елена Маницкая, Александр Баев и Сергей Фёдоров.

В этой фракции произошла 100% смена состава. В предыдущем созыве Думы КПРФ представляли Валерий Петров и Дмитрий Барабанов.

У «Справедливой России» в прошлом созыве был сначала один представитель – Евгений Самуйлов, а потом и вовсе ни одного, поскольку этот парламентарий вышел из партии.

В шестом же созыве работают сразу два справедливоросса – Юлия Пожидаева и Олег Брячак, оставивший ради Думы областное Собрание (читайте об этом в разделе «Псковское областное Собрание»).

ЛДПР в гордуме «второй сезон» представляет Сергей Барабанов.

Не произошло перемен и у «Яблока». От этой партии в Думе вновь работает Артур Гайдук.

В новом созыве появился и один депутат вне партий. Это Сергей Колосов.

На первой после выборов сессии депутаты избрали руководящие органы: главу Пскова, его заместителей, председателей комитетов.

В итоге пост главы города вновь занял Иван Цецерский, а его заместителями стали Сергей Гаврилов и Владимир Воробьёв, работавшие в этих должностях и в пятом созыве, а также Елена Полонская.

Комитет по бюджету, налогам и финансовой политике возглавил Григорий Турчин, комитет по социальным вопросам и по молодёжной политике – Елена Полонская, комитет по ЖКХ и благоустройству - Сергей Гаврилов, комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности - Григорий Стороненков, комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму - Валерий Тюменцев, комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления - Эдуард Белов. А председателем комиссии по регламенту и депутатской этике стал Владимир Воробьёв.

Великолукская городская Дума

Депутатов Великолукской городской Думы шестого созыва тоже выбирали 10 сентября. В парламенте южной столицы области работают на пять депутатов больше, чем псковском.

По итогам выборов партия «Единая Россия» смогла получить 25 мест. Депутатами стали Михаил Шмырев, Виктор Волынцев, Дмитрий Кравченко, Николай Андросович, Александр Орлов, Сергей Гусев, Денис Мунштуков, Татьяна Фомченкова, Владимир Павлюк, Борис Можайкин, Евгений Шумайлов, Марина Усачева, Сергей Агарев, Юлия Ярышкина, Сергей Федосеев, Николай Козловский, Татьяна Черковская, Василий Журко, Дмитрий Белюков, Сергей Поварещенков, Ирина Мозговкина, Татьяна Ефимова, Ирина Соловьева, Петр Парамонов и Татьяна Целищева.

Список единороссов в гордуме несколько обновился: представителей этой партии стало больше, появились новые лица и не получили мандаты некоторые депутаты пятого созыва. Это Игорь Гоголев, Андрей Корнев, Александр Емельянов и Максим Козлов.

Список КПРФ обновился полностью. Сейчас от этой партии в гордуме работают Дмитрий Богданов, Константин Геворгян и Борис Смирнов.

В прошлом же созыве коммунистов было пятеро: Павел Васильев, Надежа Гога, Василий Крикливец, Александр Максимов и Сергей Мурашкин.

ЛДПР сейчас представляет Дмитрий Иванов, а в пятом созыве это был Михаил Шмырёв, который теперь работает в гордуме под флагом «Единой России».

«Справедливая Россия» также поменяла депутата. Теперь позицию партии отстаивает Сергей Шишков вместо Андрея Богданова.

А вот на посту главы Великих Лук никаких перестановок не случилось. На эту должность депутаты вновь избрали своего коллегу Николая Козловского.

При этом несколько обновился список заместителей главы. Сохранить посты смогли Сергей Гусев, Сергей Агарёв, Николай Андросович и Виктор Волынцев. А вот Андрея Корнева сменил Денис Мунштуков.

Муниципалитеты

В Пскове и Великих Луках после сентябрьских выборов утверждались не только главы городов, но и руководители администраций муниципалитетов.

В Пскове конкурс на должность сити-менеджера объявлялся дважды. В первом главным фаворитом был прежний глава администрации Игорь Калашников. Однако, после смены губернатора все участники (Андрей Горюнов, Иван Мешков, Игорь Калашников и Вадим Петрухин) кроме одного – Сергея Фёдорова - отозвали свои документы.

После чего был объявлен повторный конкурс. В нём до финала дошли семь человек: Александр Братчиков, Валерий Лесников, Вадим Петрухин, Виктор Яшин, Иван Мешков, Андрей Яковлев и Андрей Горюнов. В итоге депутаты проголосовали за назначение сити-менеджером Александра Братчикова, которому для этого пришлось сложить мандат депутата Псковского областного Собрания (читайте об этом также в разделе «Псковское областное Собрание»).

Игорь Калашников же получил должность в Горводоканале (читайте об этом в разделе «Муниципальные предприятия»).

Несмотря на смену сити-менеджера, глобальных кадровых перестановок в администрации Пскова до конца года не случилось. Собственно, их было всего три. Во-первых, Светлана Исекеева оставила пост заместителя главы городской администрации, курирующего вопросы строительства. Во-вторых, уволилась с поста зама сити-менеджера ушла Мария Михайлова, занимавшаяся социальным блоком.

А в-третьих, на работу в орган муниципальной власти пришёл исполнительный директор футбольного клуба «Псков-747» Александр Коновалов. Он стал советником Александра Братчикова, отвечающим за социальные вопросы. Судя по всему, именно он займет должность, ставшую вакантной после упольнения Марии Михайловой.

В Великих Луках выбрать сити-менеджера смогли с первой попытки. Претендентов было только двое – Игорь Чевжик, который и был признан победителем, и Александр Гуськов.

Ранее главой администрации Великих Лук был Виктор Каменский. Теперь он руководит МУП «Тепловые сети».

В Единый день голосования в сентябре жители семи районов Псковской области выбирали глав муниципалитетов, при этом в пяти из них случилась смена власти.

Так, в Дедовичском районе был избран военный пенсионер Геннадий Афанасьев. Он сменил Игоря Гуменюка.

В Островском районе выборы выиграл глава администрации муниципалитета Дмитрий Быстров. До 10 сентября этот пост занимала Людмила Шершнева.

Депутат местного собрания Евгений Седов победил на выборах главы Палкинского района. По результатам голосования он опередил занимавшую эту должность до выборов Галину Кузьму.

В Печорском районе жители проголосовали за заместителя главы администрации муниципалитета Дмитрия Сопотова. Прежний глава – Сергей Васильев.

Все четверо победителей шли на выборы от партии «Единая Россия».

Пенсионер Виталий Аршинов, выдвинутый партией «Яблоко», стал победителем выборов главы Плюсского района. Он обошёл действующего руководителя муниципалитета Виталия Соловьёва.

В Порховском и Пыталовском районе свои посты смогли сохранить действующие главы муниципалитетов Виктор Степанов и Лариса Сидорук соответственно. Оба были выдвинуты «Единой Россией».

Ещё одни выборы состоялись в ноябре. Жители Гдовского района досрочно избирали главу муниципалитета в связи с тем, что занимавший этот пост Михаил Разумнов сложил с себя полномочия после возбуждения уголовного дела.

Эти выборы выиграл представитель партии «Яблоко» Юрий Павлов.

Культура

В 2017 году получила продолжение история с худруком Псковского академического театра драмы. В июле стало известно, что контракт с занимавшим эту должность Александром Кладько не продлён.

Худруком он пробыл чуть меньше года, а до этого работал главным режиссёром псковского театра в «конфигурации» с Григорием Козловым, который как раз и был художественным руководителем.

После ухода Александра Кладько обязанности худрука исполняет руководитель театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев.

Кстати, в конце года его исключили из Союза кинематографистов России.

Кроме того, в минувшем году сменился директор Псковской областной филармонии. Артёма Татаренко на этом посту сменила Елизавета Барышникова – в прошлом сотрудница псковского театра и дипломатический работник.

Следом за Артёмом Татаренко из филармонии ушла его заместитель Екатерина Татаринова. Новым её местом работы стала пресс-служба муниципалитета (читайте об этом в разделе «СМИ»).

Экс-директора филармонии Дмитрий Месхиев пообещал устроить в создаваемый при Театрально-концертной дирекции отдел по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.

А вот работавший в прошлом художественным руководителем филармонии Александр Царкозенко получил должность директора псковского Дома офицеров. Контракт с ним заключён на 3 года.

В этой должности он сменил Александра Ильенко, который руководил Домом офицеров с 2011 года.

Ещё одна кадровая перестановка в сфере культуры случилась в Псковском музее-заповеднике. Оттуда ушла Владислава Вишневская, работавшая заместителем директора по стратегическому развитию и маркетингу. Теперь она является заместителем директора Фонда гарантий и развития предпринимательства.

Медиа

С приходом Михаила Ведерникова на должность врио губернатора Псковской области сменился и пресс-секретарь главы региона. Отработавшая на этом посту с 2012 года Оксана Ширан продолжила исполнять обязанности пресс-секретаря Андрея Турчака, но уже в новой его должности – секретаря генерального совета партии «Единая Россия» (читайте об этом также в разделах «Губернатор», «Органы госвласти», «Псковское областное Собрание» и «Партии»).

Советником врио губернатора по взаимодействию со СМИ стала Дарья Яковлева, прибывшая в регион вместе с Михаилом Ведерниковым.

Сменился руководитель пресс-службы у властей Пскова. Работавшая в этой должности Анна Насыбулина ушла в декрет, на это время заменила её экс-заместитель директора Псковской областной филармонии Екатерина Татаринова (читайте об этом также в разделе «Культура»).

А в начале 2017 года сменился руководитель Медиахолдинга Псковской области, в состав которого входит и Псковское агентство информации. По решению тогдашнего губернатора Андрея Турчака директором был назначен Александр Машкарин, до этого возглавлявший Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области (читайте об этом также в разделе «Администрация Псковской области»).

Руководившая до этого момента Медиахолдингом Ирина Назарова стала исполнительным директором организации.

Образование

В сфере образования наиболее заметные кадровые события происходили в Псковском государственном университете. Там в течение года появился и уволился новый проректор.

В феврале Роман Романов оставил должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области ради работы в ПсковГУ проректором по воспитательной работе. А в декабре написал заявление об уходе и отправился в Москву вместе с экс-губернатором Андреем Турчаком (читайте об этом также в разделах «Губернатор», «Органы госвласти», «Псковское областное Собрание» и «Партии»). Роман Романов был назначен руководителем секриториата секретаря генсовета партии «Единая Россия».

Кроме того, в октябре Министерство образования РФ продлило полномочия Юрия Демьяненко на посту ректора Псковского государственного университета. Занимать эту должность он сможет ещё год.

Госпредприятия

В минувшем году на одно государственное предприятие Псковской области стало меньше: были объединены Псковпассажиравтотранс и Псковавтотранс.

Но история началась ещё в марте с увольнения директора Псковпассажиравтотранса Александра Гизбрехта за нарушение антикоррупционного законодательства. Тогда временно исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Александр Куренков, ранее работавший в администрации региона и на руководящих постах в различных компаниях. Параллельно был объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

А уже в апреле было принято решение об объединении двух автотранспортных предприятий. Исполняющим обязанности директора новой компании стал руководитель Псковавтотранса Александр Питиримов. Он же был 1 ноября признан победителем конкурса на вакантную должность.

Не сразу удалось найти и директора другой госкомпании – Агентства инвестиционного развития. Прежний руководитель Владимир Кушнир объявил о своём уходе. Первый конкурс на замещение вакансии результата не дал, по итогам повторного, в ноябре, руководителем Агентства стал предприниматель Юрий Подобед.

Муниципальные предприятия

В муниципальных предприятиях Пскова никаких глобальных изменений не произошло, скорее прежние руководители подтвердили свою состоятельность.

Так, в апреле депутаты Псковской городской Думы в очередной раз продлили контракт с директором Псковских тепловых сетей Александром Коростелёвым. Он возглавляет это предприятие уже более 7 лет.

Также переназначение получил Виктор Лукин. Он был исполняющим обязанности муниципального предприятия «Жилище», а в начале декабря депутаты Псковской гордумы утвердили его на посту руководителя без приставки «и. о.».

А вот в псковском Горводоканале появился новый заместитель директора. Им стал экс-глава администрации города Игорь Калашников (читайте об этом подробнее в разделе «Муниципалитеты»). Объявлено о назначении было в декабре 2017-го, но к работе он приступает с января 2018-го. На предприятии Игорь Калашников будет отвечать за взаимодействие с органами ГО и ЧС и решение вопросов, связанных с промышленной безопасностью.

Коммерческие предприятия

Среди коммерческих предприятий Псковской области самая громкая перестановка в руководстве случилась в ЗАО «Строительная фирма ДСК». 26 декабря директором этой организации стал Ян Лузин, который также возглавляет группу компаний «ЛУГ» и тоже является одним из крупнейших застройщиков Пскова.

До этого момента генеральным директором ЗАО «ДСК» был Анатолий Изосин. Он занимал эту должность с 1996 года.

Госсектор

В августе был представлен новый руководитель Управления Минюста по Псковской области. Им стал Николай Околеснов, который до этого работал в аналогичной должности в Омской области.

Николай Филипчик, который неоднократно назначался исполняющим обязанности начальника Управления на периоды между уходом одного руководителя и приходом другого, получил пост заместителя.

Также в минувшем году поменялся начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области. Эту должность оставила Татьяна Кокарева, а исполняющей обязанности руководителя была назначена Анна Кутузова.

Сотрудники псковского Россельхознадзора не просто получили нового руководителя, а вообще поменяли подчинение. В 2017 году перестало существовать Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, а появилось Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Исполняющим обязанности начальника новой структуры стал Сергей Кармазин.

Правоохранительные органы и силовые структуры

В мае был представлен новый начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Президент России назначил на этот пост генерал-майора Андрея Парамонова, за плечами которого служба в Средней Азии, на Дальнем Востоке и Юге России.

Предыдущий начальник погрануправления Александр Мурзин оставил службу и стал Главным федеральным инспектором по Нижегородской области (читайте об этом также в разделе «Бывшие»).

Ещё одна перемена случилась в военкомате по Пскову и Псковскому району. Военкомом стал Валерий Дмитриев, который до этого работал на аналогичной должности по Опочецкому, Красогородскому и Себежскому районам. До этого военным комиссаром по городу Пскову и Псковскому району являлся Сергей Головачев.

Несколько обновилось руководство районных прокуратурах Псковской области. В Пушкиногорском районе Валентину Скарину сменил Роман Щемелев, в Дедовичском – Владимира Скопцова – Надежда Новик. Новые руководители работают в статусе исполняющих обязанности. 28 декабря прокурором Новосокольнического района был назначен Михаил Паршин, до этого работавший заместителем прокурора в Бежаницком районе.

В Псковском районе, напротив, исполняющий обязанности прокурора Константин Тельнов избавился от приставки «и. о.».

Появился новичок и в руководстве Псковского областного суда. Заместителем председателя по гражданским делам в соответствии с указом президента РФ Владимир Путина назначен Алексей Лебедев, в прошлом работавший в коллегии по административным делам облсуда, судьёй, зампредседателя правления ОАО «КБ «Псковбанк».

Церковь

В Псковской епархии в 2017 году по просьбе митрополита Псковского и Порховского Евсевия была введена должность викарного епископа. По решению синода, на неё назначен иеромонах Фома (Демчук) - насельник Донского монастыря. При этом викарный епископ получил титул «Гдовский».

Общественники

В Псковской области в 2017 году была создана Автономная некоммерческая организация «Региональная экспертная гильдия». Её возглавил Владимир Шураев, до февраля занимавший пост руководителя Управления внутренней политики администрации Псковской области (читайте об этом также в разделе «Администрация Псковской области»).

Трудоустроился в минувшем году и работавший до 2014 года директором ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Георгий Лупандин. Его поставили во главе общественного совета при этом автотранспортном предприятии.

С общественной нагрузкой решил в минувшем году расстаться руководитель регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко. Он сложил полномочия координатора Псковского областного представительства межрегиональной общественной организации «Право на оружие».

«Падающее знамя» подхватил руководитель местной ячейки незарегистрированной Либертарианской партии России, директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

В профсоюзе работников инновационных и малых предприятий Псковской области смена руководства обернулась скандалом. Смещённый с поста председателя Игорь Иванов отказался признавать свою отставку.

Тем не менее был назначен новый руководитель профсоюза. Им стал сотрудник Тепловых сетей Пскова Денис Терехов.

Бывшие

Каждый год мы следим не только за теми перестановками, которые происходят в Псковской области, но и интересуемся судьбой тех, кто так или иначе связан с регионом – родился здесь, жил, или работал.

Так, в минувшем году экс-председатель Госкомитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию Наталья Трунова получила не одно, а целых два назначения. В феврале её кандидатура была согласована на трёхлетний срок на должность председателя Совета некоммерческого партнёрства «Национальная гильдия градостроителей», а в сентябре она стала руководителем направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок.

А бывший глава администрации Пскова и экс-уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Петр Слепченко, который в 2016-м ушёл с поста гендиректора завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», был назначен гендиректором ЗАО «Пансионат «Ленинградец» холдинговой компании «Ленинец».

Ещё один бывший – начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области Александр Мурзин – ушёл со службы. Теперь он является Главным федеральным инспектором по Нижегородской области.

Как и в прошлом году, в «Отставки и назначения» попал экс-заместитель губернатора Псковской области Герман Елянюшкин. На этот раз он получил должность руководителя Федерального государственного бюджетного учреждения (ФБГУ) «Канал имени Москвы».

В сфере связи и телекоммуникаций сразу два псковича получили назначения в других регионах. Бывший депутат городской Думы Александр Самуйлов переехал на работу в город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где возглавил региональное отделение МТС.

А экс-сотрудник псковской телекомпании Михаил Прахов стал начальником макрорегиона Tele2 «Байкал и Дальний Восток».

Был в минувшем году пскович и лишившийся поста. Это Валентин Фёдоров, который освобождён от должности заместителя руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В прошлом лидер псковского регионального отделения «Справедливой России» Михаил Брячак, который потом продвинулся «по партийной линии» и покинул регион, в ноябре объявил о выходе из этого политического объединения.

Снова поменял место работы прославленный футболист, уроженец Великих Лук Дмитрий Аленичев. На этот раз он возглавил футбольный клуб «Енисей».

В «Калашникове» у Пскова тоже появились свои люди. Уроженка города София Иванова стала директором по внешним коммуникациям концерна.

И во главе музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге уже полгода стоит пскович по рождению Юрий Мудров.