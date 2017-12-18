0
22:49
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
08:39
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
21:31
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
22:08
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
18:15
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале
09:55
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой
21:53
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Еще новости
Страна и мир

День образования Пенсионного фонда России отмечается 22 декабря

Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд Российской Федерации – крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан. Об этом пишет портал calend.ru.

Именно 22 декабря, в 1990 году, в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» и был учреждён данный Фонд.

В состав Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской  области входят  17 Управлений и 7 Отделов, всего трудятся около 900 человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения,  в Псковской области ПФР обслуживает более  210 тысяч пенсионеров, более  70 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат, более 740  тысяч застрахованных лиц, более 17 тысяч страхователей-работодателей, более 33 тысяч владельцев сертификатов на МСК.

Во всех районах области созданы  условия для  приема граждан, в том числе - маломобильных групп населения и семей с детьми. Для жителей удаленных населенных пунктов работают мобильные клиентские службы. В 2017 году на выезде были приняты более  10 тысяч человек.

В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР - более 40 наименований. Самые популярные у жителей области – подача заявлений на назначение и доставку пенсии, на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.

Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались электронными сервисами ПФР, из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
18 декабря 2017
АТОР назвала самые популярные туры у россиян на новогодние праздники
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России
15 декабря 2017
Михалков: Месхиев исключен из Союза кинематографистов России 15
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков
14 декабря 2017
Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков 1
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
11 декабря 2017
Путин пригрозил «эффективным ответом» на вылазки террористов
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале
10 декабря 2017
Алексей Панин прожил два дня с бездомными на вокзале 1
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой
09 декабря 2017
За несколько дней до 89-летия умер Леонид Броневой 1
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом
05 декабря 2017
МОК допустил Россию до участия в ОИ-2018 под нейтральным флагом 6
Александр Масляков уволился из «Планеты КВН»
01 декабря 2017
Александр Масляков уволился из «Планеты КВН» 1

Идет загрузка...