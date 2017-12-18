День образования Пенсионного фонда России отмечается 22 декабря

14:53, 22 декабря 2017, ПАИ

Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд Российской Федерации – крупнейшая федеральная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан. Об этом пишет портал calend.ru.

Именно 22 декабря, в 1990 году, в связи с происходящими в России изменениями в политической и социально-экономической сферах, для государственного управления финансами пенсионной системы страны постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» и был учреждён данный Фонд.

В состав Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области входят 17 Управлений и 7 Отделов, всего трудятся около 900 человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, в Псковской области ПФР обслуживает более 210 тысяч пенсионеров, более 70 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат, более 740 тысяч застрахованных лиц, более 17 тысяч страхователей-работодателей, более 33 тысяч владельцев сертификатов на МСК.

Во всех районах области созданы условия для приема граждан, в том числе - маломобильных групп населения и семей с детьми. Для жителей удаленных населенных пунктов работают мобильные клиентские службы. В 2017 году на выезде были приняты более 10 тысяч человек.

В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все услуги по линии ПФР - более 40 наименований. Самые популярные у жителей области – подача заявлений на назначение и доставку пенсии, на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами.

Всего с начала года более 40 тысяч граждан воспользовались электронными сервисами ПФР, из них более 11 тысяч жителей области в этом году обратились с электронными заявлениями в органы ПФР о назначении и о перерасчете пенсии.