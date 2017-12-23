Александр Козловский призвал коллег по Госдуме обратить внимание на изношенность лифтового хозяйства страны

09:14, 22 декабря 2017, ПАИ

Александр Козловский призвал депутатов Госдумы обратить внимание на изношенность лифтового хозяйства страны. Такое заявление парламентарий сделал, выступая на пленарном заседании Госдумы в поддержку изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата, предложенные поправки касаются осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов и иные подобные средства.

«В последнее время сложилась тревожная ситуация с эксплуатацией лифтов, участились случаи аварий с тяжелыми последствиями для граждан. Практически треть лифтового хозяйства страны отслужила 25 лет и уже потенциально опасна в эксплуатации, - отметил Александр Козловский. - Организации, которые в настоящее время должны обеспечивать функционирование лифтового хозяйства страны на соответствующем безопасном уровне, по тем или иным причинам не справляются с задачей».

В связи с этим, считает депутат, необходимо упростить процедуру допуска предпринимателей к оказанию данных услуг и ввести уведомительный характер предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, обслуживанию и ремонту лифтов.

«Это позволит увеличить конкуренцию в этой сфере, положительно скажется на качестве и цене предоставляемых услуг, но в тоже время сохранит возможность учитывать такие организации уполномоченным органом государственного контроля (надзора) и проводить их плановые проверки, - подчеркнул Александр Козловский. - По нашим оценкам, в результате принятия законопроекта должен быть повышен уровень безопасности при эксплуатации опасных объектов».

В итоге предложенный законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает, что начало предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации (обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов в метрополитенах будет носить уведомительный характер. Лицо, осуществляющее данные работы, обязано в течение 6-ти месяцев после дня вступления в силу ФЗ уведомить Ростехнадзор об осуществлении деятельности в порядке, предусмотренном ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Планируется, что ФЗ вступит в силу с 1 января 2018 года.