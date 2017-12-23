Александр Козловский призвал коллег по Госдуме обратить внимание на изношенность лифтового хозяйства страны
Александр Козловский призвал депутатов Госдумы обратить внимание на изношенность лифтового хозяйства страны. Такое заявление парламентарий сделал, выступая на пленарном заседании Госдумы в поддержку изменений в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе депутата, предложенные поправки касаются осуществления контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, эксплуатирующих лифты, подъемные платформы для инвалидов и иные подобные средства.
«В последнее время сложилась тревожная ситуация с эксплуатацией лифтов, участились случаи аварий с тяжелыми последствиями для граждан. Практически треть лифтового хозяйства страны отслужила 25 лет и уже потенциально опасна в эксплуатации, - отметил Александр Козловский. - Организации, которые в настоящее время должны обеспечивать функционирование лифтового хозяйства страны на соответствующем безопасном уровне, по тем или иным причинам не справляются с задачей».
В связи с этим, считает депутат, необходимо упростить процедуру допуска предпринимателей к оказанию данных услуг и ввести уведомительный характер предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, обслуживанию и ремонту лифтов.
«Это позволит увеличить конкуренцию в этой сфере, положительно скажется на качестве и цене предоставляемых услуг, но в тоже время сохранит возможность учитывать такие организации уполномоченным органом государственного контроля (надзора) и проводить их плановые проверки, - подчеркнул Александр Козловский. - По нашим оценкам, в результате принятия законопроекта должен быть повышен уровень безопасности при эксплуатации опасных объектов».
В итоге предложенный законопроект был принят в первом чтении. Он предусматривает, что начало предпринимательской деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации (обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов в метрополитенах будет носить уведомительный характер. Лицо, осуществляющее данные работы, обязано в течение 6-ти месяцев после дня вступления в силу ФЗ уведомить Ростехнадзор об осуществлении деятельности в порядке, предусмотренном ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Планируется, что ФЗ вступит в силу с 1 января 2018 года.