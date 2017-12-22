Псковичка похитила более 5 млн рублей с банковских карт

09:17, 22 декабря 2017, ПАИ

Жительница Пскова похитила у новой знакомой более 5 млн рублей с банковских документов и пластиковых карт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, обвиняемая познакомилась с потерпевшей в ходе совместного распития спиртных напитков, и узнав о наличии у нее крупных денежных накоплений на банковских картах, похитила их.

Брат обвиняемой, оказывая ей пособничество в краже, во избежание обнаружения хищения и обращения потерпевшей в полицию, на протяжении указанного времени постоянно находился в квартире потерпевшей и выпивал с ней, вследствие чего она, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не смогла своевременно обнаружить хищение денег.

Похищенные денежные средства обвиняемая потратила на погашение кредитов, ранее оформленных на себя и членов своей семьи, а также на приобретение дорогостоящих покупок, в том числе недвижимости в городе Пскове.

Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Пскова. Она обвиняется в краже чужого имущества в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.