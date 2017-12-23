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Общество

Минздрав РФ в три раза увеличил план по диспансеризации

Не менее 63% россиян, которым положена в 2018 году диспансеризация, должны будут ее пройти. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения РФ.

В 2017 году этот показатель составлял 21%. Таким образом, Минздрав намерен в три раза увеличить план по этому показателю.

Согласно приказу Минздрава, будет увеличен также плановый охват граждан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний: планируется осмотреть не менее 90% таких пациентов.

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