Фальшивые тысячерублевые купюры изъяты в Пскове и Великих Луках

09:51, 22 декабря 2017, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полиция изъяла банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, стражи порядка обнаружили фальшивые тысячерублевые купюры в местных финансовых учреждениях. По данным фактам проводятся проверки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.