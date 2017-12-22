Отремонтировать дорогу до границы с Белоруссией потребовал невельский прокурор
Невельский межрайонный прокурор направил в Псковский городской суд заявление об обязании ГБУ ПО «Псковавтодор» отремонтировать дорогу Невель – Новохованск – до границы с Белоруссией.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что дорожное покрытие трассы на 22, 25, 28, 31-34, 38, 40 километрах имеет резко выраженные края (выбоины), размеры которых превышают предельно допустимые значения.
Суд удовлетворил исковое заявление. Исполнение судебного решения находится на контроле в межрайонной прокуратуре.